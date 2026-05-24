Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Aksaray'da kaza yapan alkollü sürücünün ehliyeti daimi olarak iptal edildi

Aksaray'da kaza yapan alkollü sürücünün ehliyeti daimi olarak iptal edildi

21:5224/05/2026, الأحد
IHA
Sonraki haber
Hakkında adli işlem de başlatılan sürücü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Hakkında adli işlem de başlatılan sürücü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Aksaray’da 2.02 promil alkollü olduğu belirlenen 18 yaşındaki aday sürücü, otomobiliyle apartman bahçe duvarına çarptı. Kazanın ardından sürücüye 25 bin lira para cezası uygulanırken, ehliyeti daimi olarak iptal edildi ve araç trafikten men edildi.

Aksaray’da yasal sınırın 4 katı alkol aldıktan sonra trafiğe çıkan aday sürücü kaza yaptı. Gencin ehliyeti daimi olarak iptal edildi.

Kaza, Büyük Bölcek Mahallesi Şehit Mehmet Ali Demir Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, alkol aldıktan sonra 68 DN 307 plakalı aracına binip trafiğe çıkan Batuhan A.’nın (18) direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil kaldırıma çıkıp, bir apartmanın bahçe duvarına çarparak durabildi. Kazada sürücü yara almazken, mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, genç sürücüyü alkol testinden geçirdi. 2.02 promil alkollü olduğu belirlenen aday sürücüye 25 bin lira para cezası kesilerek, ehliyeti daimi olarak iptal edildi. Trafikten men edilen araç ise çekici ile otoparka çektirildi. Öte yandan hakkında adli işlem de başlatılan sürücü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.


#Aksaray
#kaza
#sürücü
#ehliyet
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Terviye Günü nedir, ne zaman? 2026 Terviye Günü ibadetleri ve faziletleri neler? Hac ibadetindeki yeri ve dini anlamı