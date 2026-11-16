Almanya'da Z kuşağına yumruk

Avrupa ülkeleri, 4 yıldır Ukrayna’da işgal harekatı yürüten Rusya’nın sebep olduğu tehditle başlayan ve ABD’nin İran’a karşı savaşın sebep olduğu enerji kriziyle büyüyen ekonomik bunalımlarla boğuşuyor. Ekim ayının başından itibaren Fransa, İtalya, İspanya ve Almanya’da başlayan protestolar, şiddet olaylarına sahne oluyor. Almanya’nın başkenti Berlin’de, Z kuşağı gençlik oluşumları meydanlara inerken Fransa’da ise düşük gelirli kesimler ve öğrencilerin oluşturduğu Sarı Yelekliler, protestoculara öncülük ediyor. Avrupa başkentleri, bu hafta sonu da şiddet olaylarının yaşandığı protestolara ev sahipliği yaptı.

ALMAN GENÇLER ZORUNLU ASKERLİK İSTEMİYOR

Almanya’nın başkenti Berlin’de sosyal harcamalardaki kesintilere ve hükümetin zorunlu askerlik planına karşı eylemler düzenledi. "Z kuşağı düzenliyor (Gen Z regelt)" adlı gençlik inisiyatifinin öncülük ettiği eylemlerde, sosyal harcamalardaki kesintiler, artan yaşam maliyetleri ve hükümetin zorunlu askerlik planı protesto edildi. Savigny Meydanı’nda toplanan yaklaşık 1500 kişi daha sonra Halensee metro istasyonuna kadar yürüdü. Eyleme katılanlar "Biz gelecek istiyoruz, zenginler savaş", "Filistin'e özgürlük" ve "(Almanya Başbakanı) Friedrich Merz cepheye" şeklinde sloganlar attı.

POLİSTEN SERT MÜDAHALE

Berlin’in ünlü alışveriş caddelerinden Kurfürstendamm’da polis göstericilere sert müdahale etti. Göstericiler ile polis arasında arbede yaşandı. Arbede esnasında polislerin gençleri yumruklaması gençlerin öfkesini artırdı. Göstericilerin havai fişek ve sis bombası kullandığı eylemde çok sayıda kişi gözaltına alındı. Caddedeki bazı lüks mağazalara yönelik önlem alan polis yürüyüş sırasında mağazaların önünde köpeklerle görev yaptı.

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FRANSA'DA YİNE ŞİDDET

Ekonomik şartlara karşı en şiddetli eylemlerin yaşandığı Fransa’da ise hükümetin polise silah kullanma yetkisi vermesi öfkeyi iyice artırdı. Sarı Yeleklilerin organize ettiği eylemler, bu hafta başkent Paris’in yanı sıra Lyon, Nancy ve Rouhen gibi kentlerde şiddet olaylarına neden oldu. Hayat pahalılığına karşı sokağa inen göstericiler, hükümetin eğitim için daha fazla bütçe ayırmasını ve çocukların her türlü şiddete karşı korunmasını talep etti. Göstericiler ayrıca Fransa'da güvenlik güçlerinin silah kullanımına ilişkin meşru müdafaa "zırhı" sağlayan yasa tasarısından vazgeçilmesini istedi. Paris’te "(Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel) Macron, muhafızların gibi düşeceksin", "Dişe diş" ve "Daha az biber gazı, daha fazla felsefe" yazılı dövizler taşıyan göstericiler, Millet Meydanı'na kadar yürüdü.

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Dünya

Almanya’da polis Z kuşağı eylemcilerine yumrukla müdahale etti

Dünya

Berlin'de zorunlu askerlik planı protestosuna polisten sert müdahale