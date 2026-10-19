Fransa’da istifa depremi: Macron’dan beklenmedik karar

Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez , sarı yeleklilerin gösterilerini iyi yönetemediği yönündeki eleştirilerin ardından istifasını sunduğunu bildirdi. Ancak Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, istifayı reddetti.

Bakan Nunez, bu sabah konuk olduğu France Inter radyosunda, sarı yeleklilerin 17 Ekim'deki gösterilerini kastederek, “İstifamı sundum çünkü tüm bu yaşananlardan ben sorumluyum.” dedi.

Kamu yararı bilincine sahip olduğunu söyleyen Nunez, meydana gelen hasar göz önüne alındığında istifasını sunmasının en doğru karar olduğunu belirtti.

Şiddet olaylarının bir daha yaşanmamasını istediğini vurgulayan Nunez, gösterilere 200 bin kişinin katılacağını öngördüklerini ancak 17 Ekim'de katılımın 550 bini aştığını kaydetti.

Laurent Nunez

Bazı büyük kentlerde yüzlerce dükkânın yağmalandığını hatırlatan Nunez, “Esnafa bakıp da ‘Kontrolü kaybetmedik’ diyemeyiz.” ifadelerini kullandı.

Macron istifayı reddetti

Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Macron, Nunez'in dün sunduğu istifayı, mevcut durumda kolluk kuvvetlerinin yönetiminde devamlılık gerektiği gerekçesiyle kabul etmedi.

Macron ayrıca Nunez'e, sahada ortalığı kırıp dökenlere karşı en hızlı şekilde yeni eylem yöntemleri uygulaması talimatı verdi.

Sarı yeleklilerin gösterilerine ilişkin öngörü ve istihbarat konusundaki eksikliklere dikkati çeken Macron, Nunez'den bu konuda şeffaflık talep etti.

Nunez'in, gösteriler sırasında ciddi şiddet olaylarının yaşandığı ülkenin en büyük ikinci kenti Marsilya'yı ziyaret etmesi bekleniyor.

Gösterilerde binlerce kişi gözaltına alındı

Öğrencilerin de desteklediği sarı yelekliler, hayat pahalılığına ve yüksek akaryakıt fiyatlarına karşı 17 Ekim'de ülke genelinde gösteriler düzenlemişti.

Gösterilerde yaklaşık 2 bin 400 kişi gözaltına alınırken, yaklaşık bin polis, jandarma eri ve itfaiyeci yaralanmıştı. Paris'te fenalaşan bir gösterici hayatını kaybederken, Saint-Etienne kentinde bir göstericinin eli kopmuştu.

Öte yandan solcu, çevreci ve aşırı sağcı siyasetçiler, gösterileri iyi yönetemediği gerekçesiyle Nunez'i eleştirerek istifasını talep etmişti.

Macron, dün yaptığı konuşmada ülkesinin düzen ve sükûnete ihtiyacı olduğunu belirterek valilerin bazı gösterileri yasaklama kararı alabileceklerini açıklamıştı.

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