Kıbrıslı Türk’ü kaçırıp işkence etmişlerdi: Gözaltına alınan 3 kişi serbest bırakıldı

Olay, 16 Ekim tarihinde Limasol’un Ayios Antonios bölgesinde meydana geldi. Parkta bulunduğu sırada 3 kişi tarafından zorla bir araca bindirildiğini belirten mağdur genç, şehir dışındaki kırsal bir alana götürüldüğünü söyledi. Burada darbedilip bacağından bıçaklanan genç, kaldırıldığı hastanedeki tedavisinin ardından 18 Ekim'de taburcu edildi.

Rum basınında yer alan iddialara göre, saldırının bölgede son dönemde yaşanan av köpeği hırsızlıklarıyla bağlantılı olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Saldırganların hırsızlık iddiaları sebebiyle genci hedef aldığı öne sürülse de, mağdur gencin olayla doğrudan bağlantısını gösteren kesin bir tespit henüz bulunmuyor.

Rum polis birimleri, olay yerindeki delil incelemelerini ve alınan tanık ifadelerini değerlendirmeye devam ediyor. Yetkililer, gözaltına alınan 3 kişinin serbest bırakılmasının dosyanın kapatıldığı anlamına gelmediğini, olayın asıl faillerinin ve arkasındaki nedenlerin netleştirilmesi için tahkikatın geniş çaplı sürdürüldüğünü kaydetti.

Dünya

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