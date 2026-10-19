Limasol’da kanlı pusu: Rumlar, Türk gence işkence etti
Güney Kıbrıs’ın Limasol kentinde 22 yaşındaki Kıbrıslı Türk genç, bir grup Kıbrıslı Rum’un acımasız saldırısına uğradı. Ağır şekilde darbedilen ve topukları bıçakla kesilerek ölüme terk edilen genç, saatler süren zorlu ameliyatların ardından taburcu edildi. Alçak saldırıya 4 kişinin karışmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.
16 Ekim Cuma günü Limasol’da meydana gelen dehşet verici olayda, Kıbrıslı Türk gencin yaşadığı mahalleye gelen Rum bir grup gence saldırdı.
Canice uygulanan şiddet sonrası saldırganlar 22 yaşındaki genci ağır yaralı ve topukları bıçakla kesilmiş halde olay yerinde bırakarak kaçtı.
Saldırının ardından hemen hastaneye kaldırılan talihsiz genç, topuklarındaki kesikler ve aldığı ağır darbeler nedeniyle saatlerce ameliyathanede kaldı. Cuma gününden bu yana tedavisi süren genç, doktorların müdahalesinin ardından taburcu edilerek evinde istirahate çekildi.
4 ŞÜPHELİ ARANIYOR
Olayın ardından Limasol Polis Suçları Araştırma Birimi (TAE) geniş çaplı soruşturma başlattı.
İlk tespitlere göre saldırıya 4 kişinin karıştığı değerlendiriliyor.
Saldırının gerekçesi olarak bölgedeki av köpeği hırsızlıkları iddia edilse de, gencin bu olaylarla hiçbir bağlantısının bulunmadığı öğrenildi.