Yunanistan’da uçak faciası: İki kişi hayatını kaybetti

Fransa sokakları alev alev: Protestolar şiddetlendi

Fransa'da hayat pahalılığına karşı sokağa inen yüz binlerce kişi, başkent Paris başta olmak üzere ülkenin dört bir yanını savaş alanına çevirdi. Sarı yelekliler (Gilets jaunes) hareketine farklı toplumsal kesimlerin de katılmasıyla büyüyen eylemlerde binalar ateşe verildi, mağazalar yağmalandı ve polisle göstericiler arasında şiddetli çatışmalar yaşandı. Olaylarda bini aşkın kişi gözaltına alınırken, tarihi yapılar da alevlere teslim oldu.