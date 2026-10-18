Yunanistan’da uçak faciası: İki kişi hayatını kaybetti
18:07, 18/10/2026, Pazar
DHA
Ekipler, dere yatağına düşen uçağın enkazında inceleme başlattı.
Yunanistan’ın Pieria ilinde iki kişinin bulunduğu tek motorlu hafif uçak, yerel saatle 14.00 sıralarında dere yatağına düştü. Kazada pilot ve uçaktaki diğer kişi yaşamını yitirirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Yunanistan'ın Pieria ilinde tek motorlu hafif uçağın düşmesi sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Yunan basını, Pieria ilinde yerel saatle 14.00 civarında içinde 2 kişinin olduğu tek motorlu hafif uçağın bir dere yatağına düştüğünü duyurdu. Yetkililer, pilot ve uçaktaki diğer kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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Başlıklar :YunanistanUçakKaza