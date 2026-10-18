Türk okullarını bitirme planı

2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı’nda Rodop’ta 5, İskeçe’de 2 ve Meriç’te 1 olmak üzere 8 Türk ilkokulu daha öğrenci azlığı iddiasıyla kapatıldı. Batı Trakya’da, 2011’de 188 olan Türk azınlık okullarının sayısı bugün 76’ya geriledi. Yunanistan’ın fiziki koşulları iyileştirmeyerek Türk okullarının zamanla tamamen ortadan kalkmasını hedeflendiği belirtiliyor.

İskeçe Azınlık Ortaokulu ve Lisesi Encümen Heyeti Başkanı Ozan Ahmetoğlu, “Yunanistan’ın eğitim kalitesini düşüren ve okulları itibarsızlaştıran bir politika izlediğini görüyoruz. Siyasi, medya, eğitim ve akademik çevrelerde azınlık okullarını kötüleyen açıklama ve yorumlar yapılıyor. Azınlık okullarının fiziki koşulları diğer devlet okullarının gerisinde tutuluyor. Yunanistan tam olarak ‘Biz azınlık okullarını itibarsızlaştıralım, eğitim kalitesi hiçbir zaman yükselmesin, fiziki koşullar da iyi olmasın, çocuk sayısı azaldıkça okullar tek tek kapansın ve 10-15 yıl sonra azınlık eğitimi diye bir şey kalmasın’ politikası güdüyor” şeklinde konuştu.

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