Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı

Bakan Ersoy, NSosyal hesabından "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı" dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Cumhuriyet'in 103'üncü yılını büyük bir gurur, coşku ve heyecanla kutladıklarını belirten Ersoy, şunları kaydetti:

"Milli egemenliğimizin, birlik ve beraberliğimizin en güçlü teminatlarından biri olan Cumhuriyetimizi korumak, yaşatmak ve gelecek nesillere daha güçlü bir şekilde aktarmak için kararlılıkla çalışıyoruz. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, Milli Mücadelemizin tüm kahramanlarını ve aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'mız kutlu olsun."

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