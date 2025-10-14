Şarkıcı Güllü'nün Adli Tıp 'kati' raporu çıktı: İşte kesin ölüm nedeni

Olay, 26 Eylül'de saat 01.30 sıralarında, Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi’nde meydana geldi. Arabesk müziğin sevilen isimlerinden şarkıcı 'Güllü' olarak bilinen Gül Tut, 6'ncı kattaki evinde pencereden düştü. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde, Güllü’nün yaşamını yitirdiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının olay yeri incelemesinden sonra Güllü'nün cenazesi, otopsi için Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Otopsinin ardından Güllü, 27 Eylül'de İstanbul Tuzla'da toprağa verildi. Güllü'nün ön otopsi raporunda, ‘darp’ ve ‘cebir’ izine rastlanmadığı kaydedildi.









BEYİN KANAMASI VE ÇOK SAYIDA KIRIK SAPTANDI





Pencereden düşmeden önceki son anları, evindeki güvenlik kamerasına yansıyan Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmada birçok iddia detaylı olarak araştırılırken, şarkıcının adli tıp ‘kati’ raporu da çıktı. Yalova Adli Tıp Şube Müdürlüğü tarafından yapılan ölü muayene ve otopsi işleminde, vücudunun muhtelif yerlerinde yüksekten düşme ile husulü mümkün çok sayıda travmatik emare tespit edilen Güllü’nün, cinsel muayenesinde akut travmatik değişim tespit edilmedi. Otopsisinde ise yüksekten düşmeye bağlı beyin kanaması, boyun travması, çok sayıda kemik kırığı, iç organ yaralanması ve iç kanama tespit edildi.









ALKOL TESPİT EDİLDİ, BAŞKA DNA PROFİLİNE RASTLANMADI





Toksikolojik, histopatolojik ve biyolojik örnekler alındığı belirtilen otopsinin laboratuvar incelemelerinde, "Histopatolojik incelemede, otopside saptanan travmatik bulgular ile uyumlu sonuçlar tespit edilmiştir. Toksikolojik incelemede, kanda 3.53 promil etanol tespit edilmiştir. Biyolojik incelemede, alınan anal ve vajinal sürüntü örneklerinde sperm hücresi görülmemiş olup, sürüntü ve tırnak örneklerinde Gül Tut haricinde herhangi bir DNA profiline rastlanmamıştır" denildi.









Birinci İhtisas Kurulu’nun mütalaasında, "Kanında yüksek düzeyde (etil) alkol tespit edildiği, zehirlenerek öldüğünün tıbbi delillerinin bulunmadığı, ölümünün genel beden travmasına bağlı kafatası, omur, sternum, çok sayıda kot ve ekstremite kırıklarıyla birlikte kafa içi kanama, beyin kanaması, beyin doku hasarı, iç organ ve büyük damar yaralanmasından gelişen iç kanama sonucu meydana gelmiş olduğu, mütalaa edilmiştir" ifadelerine yer verildi.









Rapor, soruşturma dosyasında yer almak üzere Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.







