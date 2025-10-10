Yeni Şafak
Güllü'nün şüpheli ölümünde yeni gelişme: DNA incelemesi sonuçlandı

Güllü'nün şüpheli ölümünde yeni gelişme: DNA incelemesi sonuçlandı

17:2410/10/2025, Cuma
IHA
Yalova’nın Çınarcık ilçesinde sanatçı Güllü’nün 5. kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturma çerçevesinde hazırlanan adli tıp raporunda Güllü’nün otopsi sırasında alınan örneklerinde başka birine ait DNA profiline rastlanmadı.

26 Eylül 2025 tarihinde Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi’ndeki apartmanın 5’inci katındaki kapalı terasta Güllü, kızı ve arkadaşıyla eğlendiği sırada pencereden düşerek hayatını kaybetti. 

"Güllü" adıyla tanınan ünlü sanatçı Gül Tut’un ölümüyle ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma sürüyor.

Soruşturma çerçevesinde Bursa Adli Tıp Biyoloji İhtisas Dairesi’nin hazırladığı rapor ortaya çıktı.

DNA izine rastlanmadı

Raporda Güllü’den otopsi sırasında alınan örneklerde başka birine ait herhangi bir DNA izine rastlanmadı. Özellikle Güllü’nün tırnaklarından alınan örneklerde başka birine ait DNA’nın olmaması, olay öncesi herhangi bir boğuşma olmadığı ihtimalini güçlendirdi.


Öte yandan, konuyla ilgili açıklama yapan ailenin avukatı Rahmi Çelik, "Biyoloji İhtisas Dairesi’nin göndermiş olduğu bir rapor vardır. Bu rapor neticesinde, aynen şunu söylemektedir, Güllü hanımın otopsi esnasında alınan örneklerinde DNA profili çıkmamıştır. Bunlar değerlendirilmiş olduğu zaman, dosyaya gerekli raporlar geldiği zaman kısa sürede maddi gerçeğin ortaya çıkacağına inanıyoruz" dedi.

