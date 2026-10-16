Bedelli askerlikte 28 günlük eğitim kalkacak mı? DMM iddialara yanıt verdi
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), son günlerde sosyal medya ve bazı basın yayın organlarında hızla yayılan "bedelli askerlikte 28 günlük temel eğitimin kaldırılacağı" iddialarına resmi bir açıklamayla son noktayı koydu. Söz konusu haberlerin kesinlikle gerçeği yansıtmadığını belirten merkez, bedelli askerlik hizmetine ilişkin mevcut yasal düzenlemelerin ve uygulama esaslarının kesintisiz olarak aynen devam ettiğini kamuoyuna duyurdu.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "bedelli askerlikte 28 günlük temel askerlik eğitiminin kaldırılacağı" yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
"Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında yer alan, 'bedelli askerlikte 28 günlük temel askerlik eğitiminin kaldırılacağı' yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Bedelli askerlik hizmetine ilişkin yasal düzenlemeler ve uygulama esasları aynen devam etmektedir. Konuya ilişkin yetkili makamlarca alınmış, somutlaşmış veya netleşmiş yeni bir karar bulunmamaktadır.
Kamuoyunun asılsız paylaşımlara itibar etmemesi ve sadece ilgili resmi kurumlarca yapılan açıklamaları dikkate alması önemle rica olunur."