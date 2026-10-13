DMM'den 'Suriyelilerin köye dönüşleri engelleniyor' iddialarına yalanlama
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye’nin Resulayn bölgesindeki bazı köy sakinlerinin evlerine dönüşünü engellediği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Ailelerin dönüş sürecinin Suriye’deki ilgili kurumlarla koordinasyon içinde takip edildiği belirtildi.
İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye’nin Resulayn bölgesindeki bazı köylerin sakinlerinin evlerine dönmesini engellediği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
DMM'den yapılan açıklamada, söz konusu bölgelere dönmek isteyen ailelerin durumunun, SDG’nin entegrasyon süreci kapsamında Suriye’deki ilgili kurumlarla koordinasyon içinde takip edildiği belirtildi.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin ailelerin dönüşünü engellediği yönünde herhangi bir uygulamanın bulunmadığı vurgulandı.
Açıklamada ayrıca, süreci çarpıtarak Türkiye’yi hedef alan maksatlı ve dayanaksız yayınlara itibar edilmemesi, konuya ilişkin bilgilerin yalnızca resmî makamların açıklamalarından takip edilmesi çağrısında bulunuldu.