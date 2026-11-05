Anasayfa
Düşünce Günlüğü
İndus Suları birleştirmelidir

İndus Suları birleştirmelidir

04:00, 05/11/2026, Perşembe
Yeni Şafak
GoogleYeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
İndus Suları birleştirmelidir
Arşiv.

Mahmut Osmanoğlu/Gazeteci

Su anlaşmazlıkları neredeyse tarihin kendisi kadar eski olsa da günümüze doğru yaklaştıkça anlaşmazlıkların yoğunlaştığı bir gerçektir ve ileriye doğru büyük anlaşmazlık ve hatta savaşların yaşanması kaçınılmaz gibi gözükmektedir. Afrika’da Nil Nehri, Orta Doğu’da Fırat ve Dicle nehirleri, Alt Kıta’da (Güney Asya’da) İndus nehir sistemi, Orta Asya’da Amu Derya ve Siri Derya, Çinhindi’nde Mekong Nehri, ABD ile Meksika arasında sınır oluşturan Rio Grande gibi nehirleri dünya su anlaşmazlık haritasının önemli noktalarını oluşturmaktadır.

Pakistan ile Hindistan arasındaki su anlaşmazlığı da önemli bir gerginlik oluşturmaktadır. İki taraf arasındaki Keşmir sorunu hâlâ çözülememiştir. İngiliz sömürgesinin 1947’de bölgeden çekilmesi sonrasında coğrafya ikiye bölününce su kaynakları da bölünmüştür. Keşmir’in jeo-stratejik konumu yanında, bir başka hayati önemi daha vardı; alt Kıta’ya hayat veren su kaynaklarının buradan kaynaklanması ya da buradan geçmesi. Bu durum her iki ülke için de yaşamsal önemi haizdi. Pakistan’ın kurucusu Muhammed Ali Cinnah “‘Keşmir bizim şah damarımızdır’ demişti. Bu sözün derin anlamı bugün çok daha iyi anlaşılmaktadır. Günümüzde “Nükleer Parlama Noktası” olarak tanımlanan Keşmir, son dönemde su krizini de tetiklemiştir.

KANLI “BÖLÜNME” SONRASI İLK GERÇEK UZLAŞMA

Coğrafyanın bölünmesi ile su krizi de baş göstermiştir. Başından beri yukarı havza ülkesi olan Hindistan 1948’den itibaren suyu bir baskı enstrümanı olarak kullanmış ve kullanmaktadır. İlerleyen dönemlerde, Dünya Bankası araya girmiş, 1950’den 1960’a kadar 10 yıl süren müzakerelerin ardından iki ülke “İndus Sularını Paylaşım Anlaşması’nı” imzalamıştır.

Dünyanın en iyi su paylaşım anlaşmalarında biri olarak gösterilen bu anlaşma kanlı bir ‘bölünme’ sonrası iki taraf arasındaki ilk gerçek uzlaşma idi. Burada “kanlı” bir bölünme derken, iki ülkenin bölünmesi esnasında demografik yer değiştirmelerde, birçok kaynağa göre hayatını kaybeden 500 bin ila bir milyon kişiden bahsediyoruz.

Anlaşma gereği Doğudaki Beas, Ravi ve Sutlej nehirlerinin kontrolü yüzde yüz Hindistan’a, Batı’daki İndus Nehri ve iki kolu Chenab ve Jhelum Pakistan’a bırakılmış ama Hindistan’a ‘tüketim dışı, elektrik üretimi ve tarım amaçlı, sınırlı, su kullanma izni’ de verilmiştir.

PAHALGAM SALDIRISI DÖNÜM NOKTASI OLDU

İyi niyetle devam edilse İndus Su Anlaşması diğer sorunların çözümü için bir başlangıç teşkil edebilirdi. Yine de Hindistan ile Pakistan arasında devam eden gerginlik ve savaşlara rağmen Anlaşma 1999’a kadar ayakta kaldı. 1990’lı yıllarda Hindistan’ın, Pakistan’ın itirazlarına rağmen barajlar kurmaya başlamasıyla sihir bozuldu. İlerleyen yıllarda, Hindistan anlaşmanın revize edilmesini de istemeye başladı.

Hindistan kontrolündeki Keşmir’in Pahalgam bölgesinde, 2025’te 26 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırı iki ülke arasındaki su anlaşmazlığında bir kırılmaya da neden oldu. Pakistan bir dahlinin olmadığını savunup, bağımsız bir soruşturma çağrısında bulunsa da Hindistan Pakistan’ı suçladı ve İndus Suları Anlaşmasını “askıya” aldığını ilan etti. Hatta, bu iddiadan hareketle mayıs ayında Pakistan’a saldırdı ama bu sınırlı savaşta önemli bir hezimet de yaşadı.

SUYU ENGELLEME SAVAŞ SEBEBİDİR

Anlaşmanın askıya alınması Pakistan’ın sert tepkisine yol açtı, Pakistan “Su akışının engellenmesi savaş sebebidir” açıklamasını yaparak, konuyu Lahey’deki Daimî Arbitrasyon Mahkemesi’ne taşıdı. Lahey’deki Daimî Tahkim Mahkemesi 2026’nın ağustos ayı sonunda Pakistan lehine karar vererek, Hindistan’ın kararını hukuk dışı buldu, Hindistan’ın nehirler üzerindeki projelerine, Dünya bankası uzmanının 2027 Temmuz’unda vereceği rapora kadar kısıt getirdi. Mahkemenin konuyla ilgili yetkisinin bulunmadığını savunan Yeni Delhi kararı reddetti. Pakistan da muhtemelen 2027’nin temmuzunda verilecek Dünya Bankası uzmanının görüşünü bekliyor ama bu bekleme bir savaş ihtimalini azaltmıyor.

Gelinen nokta itibarıyla, Pakistan’ın, her seçeneği masada tutarak, suyla ilgili iddialarını uluslararası hukuk yoluyla sürdüreceğini, Hindistan’ın ise yukarı havza olma avantajını da kullanarak daha da dayatmacı bir boyuta evrilebileceğini söyleyebiliriz. Gelişen dünya şartlarında her iki ülkenin de kabul ettiği üzere, anlaşmanın revizeye ihtiyacı vardır. Ancak bu revize dayatma altında değil, müzakerelerle gerçekleştirilmeli, sonradan ortaya çıkmış güncel sorunlar da ele alınıp çözüme bağlanmalıdır.

Güzel örnekler göz önüne alınıp her tarafa zarar veren anlaşmazlık yerine iş birlikleri ve dayanışmalar sorunların çözümünde her iki taraf içinde uygun bir yol olarak gözükmektedir. İndus suları bölünmemeli aksine birleştirmelidir.

Başlıklar :İndus Sularıpolitikapakistanhindistan
Sayfa Sonu
Yeni Şafak
TRENARFRRUUR
Türkiye’nin Birikimi. Uluslararası Medya Grubu.

Türkiye’nin gündemini belirleyen haber kaynağına hoş geldiniz! Tarafsız, dinamik ve derinlemesine habercilik anlayışıyla Yeni Şafak, okuyucularına güncel gelişmelerin ötesinde bir deneyim sunuyor. Siyaset ve ekonomiden kültür-sanat ve spor dünyasına kadar geniş bir yelpazede sunduğu haberlerle, hem Türkiye’de hem de dünyada neler olup bittiğini anında öğrenin. Dijital platformlarıyla her an, her yerden en doğru bilgiye ulaşın; Yeni Şafak’la gündemi yakalayın!

Sosyal medyada bizi takip edin
Mobil Uygulamaları indirin

Gündemi cebinizde taşıyın! Yeni Şafak’ın mobil uygulamalarıyla, en güncel haberlere anında ulaşın. Siyasetten ekonomiye, spordan kültür-sanat dünyasına kadar geniş bir içerik yelpazesi parmaklarınızın ucunda! Hem iOS, hem Android hem de Huawei cihazlarınızda kolayca indirerek, günün her anında en doğru bilgiye hızlıca erişin. Hemen indirin, dünyadaki gelişmeleri kaçırmayın!

App Store’dan indirinGoogle Play’dan alınApp Galeri ile keşfedin
Mikro Siteler
15 Temmuz

Yenisafak.com’un 15 Temmuz mikro sitesiyle, o geceyi tüm detaylarıyla yeniden yaşayın ve demokrasinin zaferine tanıklık edin. Video içerikler, özel röportajlar ve fotoğraf galerileriyle, 15 Temmuz’un kahramanlık dolu hikayesine dair her şeyi keşfedin.

Türkiye Seçimleri

Yenisafak.com’un seçim mikro sitesinde, anlık seçim bilgileri ve Türkiye’nin siyasi tarihindeki tüm seçimlerin detaylı analizleri bir arada. Geçmişten bugüne seçim sonuçları ve siyasi gelişmeleri inceleyerek Türkiye’nin demokratik sürecine dair kapsamlı bir bakış edinin. Canlı sonuçlar ve uzman yorumlarıyla seçimlerin kalbinde yer alın!

Kudüs : Bir şehrin Hikayesi

Müslümanlar için Kudüs, sadece bir şehir değil, İslam’ın kalbindeki kutsal bir mirastır. Kudüs’ün İslam dünyasındaki eşsiz yerini keşfetmek ve bu kadim şehrin bugünkü anlamına tanık olmak için hemen şimdi keşfetmeye başlayın!

Kategoriler
Bugün
Gündem
Video
Foto Galeri
Son Dakika
Haberler
DünyaKüresel GündemOrtadoğuAvrupaAsyaAmerikaAfrikaAntarktikaOkyanusya
EkonomiTürkiye EkonomisiDünya EkonomisiOtomotivTarım ve GıdaGayrimenkul & KonutPiyasalar ve YatırımMaaş & Sosyal Güvenlikİş Dünyası ve Girişim
SeçimSeçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Oy Oranları 2024İstanbul Seçim SonuçlarıAnkara Seçim Sonuçlarıİzmir Seçim SonuçlarıAdana Seçim SonuçlarıBursa Seçim SonuçlarıAntalya Seçim SonuçlarıKonya Seçim Sonuçları
HayatAktüelKültür SanatSağlıkSinemaSeyahatYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar Eki
SporBasketbolFutbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıDiğerBilgi
YazarlarBugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları
Namaz Vakitleriİstanbul Namaz VakitleriAnkara Namaz Vakitleriİzmir Namaz VakitleriSabah Namazı Vakti Öğle Namazı Vakti İkindi Namazı Vakti Akşam Namazı Vakti Yatsı Namazı Vakti Teravih Namazı Vakti
ÖzgünÖzgün HaberlerYemek TarifleriHotmail GirişÇarpım TablosuInstagram SilmeInstagram Dondurma
Ramazanİmsakiye 2024İstanbul İmsakiyeAnkara İmsakiyeİzmir İmsakiyeİstanbul İftar VaktiAnkara İftar VaktiKonya İftar VaktiBursa İftar Vaktiİzmir İftar Vaktiİftar SaatleriSahur Saatleri
Dini BilgileriCuma MesajlarıYasin SuresiAmenerrasulüAyetel KürsiFelak Nas SuresiFetih SuresiNamaz Nasıl Kılınır?Abdest Nasıl Alınır?HadislerRüya Tabirleri
Hava Durumuİstanbul Hava DurumuAnkara Hava Durumuİzmir Hava DurumuBursa Hava DurumuAntalya Hava DurumuKonya Hava Durumu
Spor HaberleriTransfer HaberleriBeşiktaş HaberleriGalatasaray HaberleriFenerbahçe HaberleriTrabzonspor HaberleriCanlı SkorCanlı Maç Sonuçları
Albayrak Medya
KurumsalİletişimRss

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiyeiletisim@yenisafak.com+90 212 467 6515

Albayrak Medya Siteleri
GztZ RaporuKetebeDerin Tarih SkyroadArkitektPost Öykü
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu 'Koruma Marka Belgesi' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya 2026