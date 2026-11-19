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Dünyanın dinî nüfus haritası beklenenden çok daha erken değişebilir. ABD merkezli Pew Research Center’ın yayımladığı “Dünya Dinlerinin Geleceği” araştırması, Müslümanların 2035 yılında Hristiyanları geçerek dünyanın en kalabalık dinî topluluğu hâline geleceğini ortaya koydu.

Yaş, doğurganlık, ölüm, göç ve din değiştirme verilerinin birlikte değerlendirildiği araştırma, 201 ülke ve bölgeyi kapsıyor.

Müslüman nüfus Hristiyanları 2035’te geçecek

Pew’in verilerine göre 2020 yılında dünyada 2 milyar 20 milyon Müslüman ve 2 milyar 270 milyon Hristiyan bulunuyordu. Hristiyanlar dünya nüfusunun yüzde 28,8’ini, Müslümanlar ise yüzde 25,6’sını oluşturuyordu.

Projeksiyona göre 2035’e gelindiğinde Müslümanların sayısı 2 milyar 570 milyona ulaşacak. Hristiyan nüfusun ise aynı tarihte 2 milyar 520 milyon olması bekleniyor. Böylece Müslümanlar, Hristiyanları geçerek dünyanın en büyük dinî topluluğu hâline gelecek.

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Bu değişim Hristiyan nüfusun azalacağı anlamına gelmiyor. Her iki topluluğun nüfusu da artacak ancak Müslümanların sayısı çok daha hızlı yükselecek. 2070’te Müslüman nüfusun 3 milyar 640 milyona, Hristiyan nüfusun ise 2 milyar 960 milyona çıkması öngörülüyor.

Beklenen tarih yaklaşık 35 yıl öne geldi

Araştırmanın en dikkat çekici sonuçlarından biri, nüfusların eşitleneceği tarihin öne gelmesi oldu.

Pew Research Center’ın 2015 yılında yayımladığı önceki projeksiyonda Müslüman ve Hristiyan nüfusun 2070 civarında eşitlenmesi bekleniyordu. Güncellenen nüfus sayımları, araştırmalar ve demografik verilerle hazırlanan yeni çalışmada ise Müslümanların Hristiyanları geçeceği tarih 2035 olarak hesaplandı.

Böylece dünyanın en büyük dinî topluluğunun değişeceği öngörülen tarih yaklaşık 35 yıl öne çekildi.

Artışın ana nedeni din değiştirme değil

Müslüman nüfustaki hızlı artışın temelinde din değiştirme değil, genç nüfus ve doğum oranları bulunuyor.

Dünyadaki Müslümanların yüzde 60’ı 30 yaşın altında. 2020-2025 döneminde Müslüman kadın başına düşen ortalama çocuk sayısı 3,1 olarak hesaplandı. Bu oran Hristiyan kadınlarda 2,5, diğer bütün dinî grupların toplamında ise 1,6 oldu.

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Doğumlarla ölümler arasındaki farkın 2020 ile 2070 arasında Müslüman nüfusa 1,6 milyar kişi eklemesi bekleniyor. Hristiyanların aynı yolla yaşayacağı artış ise 792 milyon olarak hesaplanıyor.

Din değiştirme verileri de büyümenin ihtidadan kaynaklanmadığını gösteriyor. Projeksiyona göre Hristiyanlıktan İslam’a yaklaşık 9 milyon, İslam’dan Hristiyanlığa ise 9,2 milyon insan geçecek. İki din arasındaki hareketin neredeyse birbirini dengelemesi bekleniyor.

Pakistan ilk sıraya çıkacak, Türkiye dokuzunculuğa gerileyecek

İslam dünyasındaki nüfus sıralaması da önemli ölçüde değişecek.

2020 yılında 239 milyon Müslümanla ilk sırada bulunan Endonezya, 2070’te yerini Pakistan’a bırakacak. Pakistan’ın Müslüman nüfusunun 227 milyondan 461 milyona çıkarak iki kattan fazla artması bekleniyor.

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Müslümanların azınlıkta olduğu Hindistan, 334 milyon Müslümanla ikinci sırada yer alacak. Nijerya 282 milyonla üçüncü, Endonezya ise 274 milyonla dördüncü sıraya gerileyecek.

Türkiye’nin Müslüman nüfusunun da 2020’deki 83 milyon 600 bin seviyesinden 2070’te yaklaşık 99 milyon 400 bine çıkması öngörülüyor. Buna rağmen Afrika ve Asya’daki bazı ülkelerin çok daha hızlı büyümesi nedeniyle Türkiye, Müslüman nüfus sıralamasında sekizincilikten dokuzunculuğa gerileyecek.

İslam dünyasında Afrika’nın ağırlığı artacak

Araştırmaya göre İslam dünyasının merkezi Asya’da kalmaya devam edecek ancak Sahra Altı Afrika’nın ağırlığı hızla artacak.

2020’de dünyadaki Müslümanların yüzde 59’u Asya-Pasifik bölgesinde, yüzde 18’i ise Sahra Altı Afrika’da yaşıyordu. 2070’te Asya-Pasifik’in payının yüzde 50’ye gerilemesi, Sahra Altı Afrika’nın payının ise yüzde 27’ye yükselmesi bekleniyor.

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Sahra Altı Afrika’daki Müslüman nüfusun 369 milyondan 980 milyona çıkarak iki kattan fazla artacağı tahmin ediliyor.

Küresel Müslüman nüfus artışının yüzde 74’ü ise Müslümanların hâlihazırda çoğunlukta olduğu ülkelerde gerçekleşecek.

Avrupa’daki oran iki katına çıkacak

Avrupa nüfusu içinde Müslümanların payının 2020’deki yüzde 6 seviyesinden 2070’te yüzde 13’e yükselmesi bekleniyor.

Ancak bu artışa rağmen 2070’te dünyadaki bütün Müslümanların yalnızca yüzde 2’si Avrupa’da yaşayacak. Müslüman nüfusun büyük çoğunluğu Asya, Afrika ve Orta Doğu’da bulunmaya devam edecek.

Pew Research Center, sonuçların kesin bir gelecek tahmini olmadığını, mevcut doğum, ölüm, göç ve din değiştirme eğilimlerinin sürmesi durumunda ortaya çıkabilecek tabloyu gösterdiğini vurguluyor.

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