Doktorlar bile inanamadı: Etiyopya'da 22 yaşındaki hastanın yüzünden 10 kiloluk tümör çıkarıldı

Ameliyat Masasında Zamana Karşı Yarış





Yüz anatomisini tamamen bozan ve hayati damarlarla iç içe geçmiş olan bu büyüklükteki tümörün alınması, yüksek kanama riski nedeniyle cerrahlar tarafından "aşırı derecede karmaşık ve tehlikeli" olarak değerlendirildi. Etiyopya'da donanımlı bir hastanede bir araya gelen cerrahi ekip, saatler süren hassas bir operasyon yürüttü.