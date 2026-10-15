Doktorlar bile inanamadı: Etiyopya'da 22 yaşındaki hastanın yüzünden 10 kiloluk tümör çıkarıldı
Etiyopya’da tıp dünyasında nadir görülen ve cerrahi sınırları zorlayan büyüklükteki bir kitle, başarılı bir operasyonla temizlendi. Yıllardır yüzünün sağ tarafını tamamen kaplayan ve yaklaşık 10 kilogram ağırlığa ulaşan devasa bir tümörle yaşamak zorunda kalan 22 yaşındaki Ayyaanaa Tolaa, gerçekleştirilen riskli ameliyatla sağlığına kavuştu.
Etiyopya'nın kırsal bölgesinde yaşayan genç adam, çocukluk döneminden itibaren yüzünde büyümeye başlayan kitleyle yaşamını sürdürüyordu. Yıllar geçtikçe devasa boyutlara ulaşan tümör; Ayyaanaa Tolaa'nın görme, nefes alma, yutkunma ve konuşma gibi hayati fonksiyonlarını ciddi derecede engellemeye başladı. Hem fiziksel hem de sosyal olarak izole bir hayat süren gencin yardım çağrısına uzman cerrahlar yanıt verdi.
Ameliyat Masasında Zamana Karşı Yarış
Yüz anatomisini tamamen bozan ve hayati damarlarla iç içe geçmiş olan bu büyüklükteki tümörün alınması, yüksek kanama riski nedeniyle cerrahlar tarafından "aşırı derecede karmaşık ve tehlikeli" olarak değerlendirildi. Etiyopya'da donanımlı bir hastanede bir araya gelen cerrahi ekip, saatler süren hassas bir operasyon yürüttü.
Milim milim ilerleyen uzman doktorlar, yüzdeki ana sinirlere ve hayati damarlara zarar vermeden 10 kilogramlık kitleyi tek parça halinde çıkarmayı başardı.
Yeni Bir Hayata İlk Adım
Ameliyatın ardından stabil odaya alınan Ayyaanaa Tolaa'nın sağlık durumunun iyiye gittiği ve ameliyat sonrasında yaşamsal fonksiyonlarının normale döndüğü bildirildi. Yıllar sonra yüzündeki devasa ağırlıktan kurtulan Tolaa ve ailesi, operasyonu gerçekleştiren sağlık ekibine teşekkür etti. Genç hastanın, doku iyileşmesi ve estetik rekonstrüksiyon (yüz yapılandırma) süreci için bir süre daha gözetim altında tutulacağı öğrenildi.