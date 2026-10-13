Norovirüs nedir, belirtileri neler ve nasıl bulaşır?

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Serhat Karaman, hastaların şikâyetleri ve tedavi süreçlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Hastaların daha çok bulantı ve halsizlik şikâyetiyle başvurduğunu belirten Karaman, bazı hastalarda ishal, kas ağrısı ve baş ağrısının da görüldüğünü ifade etti. Karaman, "Belirtiler daha çok norovirüsü andırıyor ama kesinleşmiş bir tetkik sonucu henüz açıklanmadı. Norovirüs olduğunu düşünürsek klinik keşifleri bununla uyumlu" dedi.

Sağlıklı yetişkinlerde şikâyetlerin genellikle 2 ila 3 gün içerisinde gerileyebildiğini belirten Karaman, çocuklar, bebekler, yaşlılar ve kronik hastalığı bulunan kişilerde daha dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. Etkenin norovirüs olması durumunda kişiden kişiye bulaşın da söz konusu olabileceğini belirten Karaman, kişisel hijyene dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı. Karaman, şikâyeti bulunan kişilerin bu süreçte özellikle çocuklar ve yaşlılarla yakın temastan kaçınmasını önerdi.