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Norovirüs nedir, belirtileri neler ve nasıl bulaşır?

Norovirüs nedir, belirtileri neler ve nasıl bulaşır?

13:59, 13/10/2026, SalıG: Güncelleme: 13:59, 13/10/2026, Salı
Yeni Şafak
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Norovirüs nedir, belirtileri neler ve nasıl bulaşır?

Tokat'ta 9 Ekim Cuma akşamından itibaren görülen sağlık şikâyetlerinin ardından hastanelere başvurular sürüyor. Tokat Valisi Abdullah Köklü, kentte bulantı, kusma, karın ağrısı ve ishal şikayetleriyle sağlık kuruluşlarına başvuranların sayısının 5 bin civarında olduğunu söyledi. Prof. Dr. Serhat Karaman, şikayetlerin norovirüs enfeksiyonuyla uyumlu olduğunu ancak henüz kesinleşmiş bir tetkik sonucunun açıklanmadığını söyledi. Peki norovirüs nedir, nasıl bulaşır, belirtileri neler?

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Serhat Karaman, hastaların şikâyetleri ve tedavi süreçlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Hastaların daha çok bulantı ve halsizlik şikâyetiyle başvurduğunu belirten Karaman, bazı hastalarda ishal, kas ağrısı ve baş ağrısının da görüldüğünü ifade etti. Karaman, "Belirtiler daha çok norovirüsü andırıyor ama kesinleşmiş bir tetkik sonucu henüz açıklanmadı. Norovirüs olduğunu düşünürsek klinik keşifleri bununla uyumlu" dedi.

Sağlıklı yetişkinlerde şikâyetlerin genellikle 2 ila 3 gün içerisinde gerileyebildiğini belirten Karaman, çocuklar, bebekler, yaşlılar ve kronik hastalığı bulunan kişilerde daha dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. Etkenin norovirüs olması durumunda kişiden kişiye bulaşın da söz konusu olabileceğini belirten Karaman, kişisel hijyene dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı. Karaman, şikâyeti bulunan kişilerin bu süreçte özellikle çocuklar ve yaşlılarla yakın temastan kaçınmasını önerdi.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Serhat Karaman, hastaların şikâyetleri ve tedavi süreçlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Hastaların daha çok bulantı ve halsizlik şikâyetiyle başvurduğunu belirten Karaman, bazı hastalarda ishal, kas ağrısı ve baş ağrısının da görüldüğünü ifade etti. Karaman, "Belirtiler daha çok norovirüsü andırıyor ama kesinleşmiş bir tetkik sonucu henüz açıklanmadı. Norovirüs olduğunu düşünürsek klinik keşifleri bununla uyumlu" dedi.Sağlıklı yetişkinlerde şikâyetlerin genellikle 2 ila 3 gün içerisinde gerileyebildiğini belirten Karaman, çocuklar, bebekler, yaşlılar ve kronik hastalığı bulunan kişilerde daha dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. Etkenin norovirüs olması durumunda kişiden kişiye bulaşın da söz konusu olabileceğini belirten Karaman, kişisel hijyene dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı. Karaman, şikâyeti bulunan kişilerin bu süreçte özellikle çocuklar ve yaşlılarla yakın temastan kaçınmasını önerdi.

Norovirüs nedir?

Caliciviridae ailesine ait olan norovirüs, mide bulantısı, kusma ve şiddetli ishalle karakterize olup, sindirim sistemi hastalığı olan gastroenteritin en yaygın nedenlerinden biri olarak gösterilen bulaşıcı bir RNA virüsüdür. Norovirüs, şiddetli ishal, mide bulantısı ve kusma ile ortaya çıkan, oldukça bulaşıcı bir virüs grubudur. Gastroenteritin en yaygın nedenleri arasında gösterilen norovirüs, özellikle toplu yaşam alanlarında hızla yayılabilir.

Norovirüs nedir?Caliciviridae ailesine ait olan norovirüs, mide bulantısı, kusma ve şiddetli ishalle karakterize olup, sindirim sistemi hastalığı olan gastroenteritin en yaygın nedenlerinden biri olarak gösterilen bulaşıcı bir RNA virüsüdür. Norovirüs, şiddetli ishal, mide bulantısı ve kusma ile ortaya çıkan, oldukça bulaşıcı bir virüs grubudur. Gastroenteritin en yaygın nedenleri arasında gösterilen norovirüs, özellikle toplu yaşam alanlarında hızla yayılabilir.

Norovirüs belirtileri neler?

Virüsün en sık görülen belirtileri arasında ani başlayan kusma, sulu ishal, karın ağrısı ve halsizlik yer alırken bazı kişilerde ateş ve kas ağrısı da görülebilir.

Norovirüs belirtileri neler?Virüsün en sık görülen belirtileri arasında ani başlayan kusma, sulu ishal, karın ağrısı ve halsizlik yer alırken bazı kişilerde ateş ve kas ağrısı da görülebilir.

Norovirüs tedavisi var mı?

Bu hastalığa özel bir antijen testi olmasa da çeşitli tetkikler ile tespit edilebilir. Norovirüs tedavisinde özel bir ilaç bulunmazken, tedavi genellikle destekleyici şekilde uygulanır. Bu süreçte vücudun kaybettiği sıvı ve minerallerin yerine konması büyük önem taşır.

Norovirüs tedavisi var mı?Bu hastalığa özel bir antijen testi olmasa da çeşitli tetkikler ile tespit edilebilir. Norovirüs tedavisinde özel bir ilaç bulunmazken, tedavi genellikle destekleyici şekilde uygulanır. Bu süreçte vücudun kaybettiği sıvı ve minerallerin yerine konması büyük önem taşır.

Norovirüs tedavisi için bazı öneriler: 

Sindirimi kolay gıdalar ile hafif bir diyet yapması

Hastaların kusma ve ishal ile kaybettiği sıvıyı yerine getirmesi

Vücudun iyileşmesi için bol bol dinlenmesi

Uzmanın talimatlarına uygun ilaç kullanması.

Norovirüs tedavisi için bazı öneriler:&nbsp;Sindirimi kolay gıdalar ile hafif bir diyet yapmasıHastaların kusma ve ishal ile kaybettiği sıvıyı yerine getirmesiVücudun iyileşmesi için bol bol dinlenmesiUzmanın talimatlarına uygun ilaç kullanması.

Norovirüs nasıl bulaşır?

Sindirim sisteminin doğru çalışmasını engelleyen norovirüs, hasta bir kişinin dışkı ya da tükürüğünden bulaşabileceği gibi çeşitli yiyecek ve sulardan da geçebilir. Kusma ve ishal salgını olarak kendini gösteren bu virüs, dezenfektanlara ve sıcaklığa karşı dayanıklı olabilir.

Norovirüs nasıl bulaşır?Sindirim sisteminin doğru çalışmasını engelleyen norovirüs, hasta bir kişinin dışkı ya da tükürüğünden bulaşabileceği gibi çeşitli yiyecek ve sulardan da geçebilir. Kusma ve ishal salgını olarak kendini gösteren bu virüs, dezenfektanlara ve sıcaklığa karşı dayanıklı olabilir.

Norovirüsten nasıl korunulur?

El temizliğine dikkat etmek

Gıdaları bol su ile temizlemek

Deniz ürünlerini iyi bir şekilde pişirmek

Norovirüsten nasıl korunulur?El temizliğine dikkat etmekGıdaları bol su ile temizlemekDeniz ürünlerini iyi bir şekilde pişirmek

Hasta olduğu zaman başkalarıyla temastan kaçınmak

Sık dokunulan yüzeyleri temiz tutmak

Eldiven veya maske takmak

Kusmuk ve dışkıyı bertaraf etmek.

Hasta olduğu zaman başkalarıyla temastan kaçınmakSık dokunulan yüzeyleri temiz tutmakEldiven veya maske takmakKusmuk ve dışkıyı bertaraf etmek.
Başlıklar :NorovirüsNorovirüs belirtileriNorovirüs tedavisi
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