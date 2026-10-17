Beyin yiyen amip paniği!

Yucatan Eyaleti Sağlık Hizmetleri, eylül ayında amip bulaşan bir su kayağı antrenörünün ölümünün ardından bölgedeki dokuz gölden altısının suyunu incelemeye aldı. Söz konusu göllerin eğlence amacıyla inşa edildiği ve turistlerin alışveriş merkezleri ile lüks yazlık evler arasında su kayağı ve kano yapabildiği belirtildi. Yucatan eyaleti, Meksika Körfezi'ndeki plajları, tatil köyleri ve Maya şehirlerinin kalıntılarıyla tanınıyor. Eyalet Sağlık Bakanı Alberto Alcocer, sakinleri kirli sularla temas etmeleri halinde derhal tıbbi yardıma başvurmaları konusunda uyardı. Amibin çevrede bulunmasının bir salgınla karşı karşıya oldukları veya bölgeyi ziyaret eden herkesin hasta olduğu anlamına gelmediğini belirten Alcocer, enfeksiyonun yalnızca kirli suyun burundan girmesiyle oluştuğunu açıkladı.

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