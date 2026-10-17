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Bakan Memişoğlu: Hasta ve çalışan hakları tek çatı altında toplanıyor

Bakan Memişoğlu: Hasta ve çalışan hakları tek çatı altında toplanıyor

15:40, 17/10/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
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Bakan Memişoğlu: Hasta ve çalışan hakları tek çatı altında toplanıyor
Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu

Tıp ve Adalet Sempozyumu'nda konuşan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Bir hastanın kendisine uygulanacak tedaviyi anlayabilmesi, sorularına cevap bulabilmesi ve ihtiyaç duyduğunda hakkını arayabilmesi bizim için son derece kıymetlidir. Bizler hasta haklarının korunmasıyla sağlık çalışanlarımızın mesleki güvencesini, birbirini tamamlayan unsurlar olarak görüyoruz." dedi.

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, 17 Ekim 2026 Cumartesi günü, “Hekim ve Hâkim Perspektifinden Tıbbi Uygulamalar” temasıyla düzenlenen Tıp ve Adalet Sempozyumu’na ev sahipliği yaptı.

Sağlık Bakanı Memişoğlu, programda yaptığı konuşmada “Sağlığın ve adaletin merkezinde insan vardır.” diyerek her iki alanın da vatandaşların haklarını ve iyilik hâllerini korumak için çalıştığını belirtti. Sağlık ve adalet arasındaki iş birliğinin önemine değinen Bakan Memişoğlu, “Bizleri aynı zeminde buluşturan insanımıza karşı taşıdığımız bu ortak sorumluluktur.” ifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde son çeyrek asırda Türkiye’nin sağlık altyapısının güçlendirildiğini belirten Bakan Memişoğlu, hasta haklarının korunmasıyla sağlık çalışanlarının mesleki güvencesini birbirini tamamlayan unsurlar olarak gördüklerini ifade etti.


Sağlık hizmetlerinin her aşamasında yoğun bir emek ve büyük bir sorumluluk bulunduğunu belirten Bakan Memişoğlu, “Hekimliğin özünde diğerkâmlık vardır. Sağlık çalışanlarımızın mesleki birikimiyle birleşen bu adanmışlık sağlık sistemimizin en büyük gücüdür. Bizler de bu emeği desteklemek, hizmetin sürekliliğini sağlamak ve sağlık çalışanlarımızın haklarını koruyarak görevlerini gönül rahatlığıyla yapabilmelerini sağlamak için çalışıyoruz.” dedi.


Tıbbi uygulamaların hukuki değerlendirmesinde bilimsel verilerin ve her olayın kendi koşullarının dikkate alınması gerektiğini söyleyen Bakan Memişoğlu, tıbbi müdahalenin beklenen sonucu vermemesiyle hukuki sorumluluk doğuran kusurun bulunmasının birbirinden ayrılması gerektiğini vurguladı.


Bakan Memişoğlu, sağlık hizmetlerinin hukuki altyapısını güçlendirmek amacıyla çalışmalar yürüttüklerini belirterek “Hukuk, sağlık hizmetinin güven unsurudur.” dedi. Göreve geldiği günden bugüne yaklaşık 170 mevzuat düzenlemesini hayata geçirdiklerini aktaran Bakan Memişoğlu, bu çalışmalarda bilimsel bilgi, ortak akıl ve istişareyi esas aldıklarını kaydetti.


Sağlık çalışanlarımızın mesleki güvencesine yönelik adımlara değinen Bakan Memişoğlu, Sağlık Bakanlığı bünyesinde oluşturulan Mesleki Sorumluluk Kuruluyla ilgili “Kurulumuz, mevzuatla belirlenen kapsamda tıbbi işlem ve uygulamalara ilişkin soruşturma izni değerlendirmelerini yürütmektedir.” dedi. Bakan Kemal Memişoğlu, kurulun gerektiğinde uzman görüşlerinden de yararlanarak iddiaların tıbbi ve hukuki yönleriyle incelenmesine ve süreçlerin daha öngörülebilir biçimde yürütülmesine katkı sağladığını belirtti.


Sağlık Bakanı Memişoğlu, kamuda görev yapan sağlık meslek mensuplarının rücu sorumluluğuna ilişkin esasları yeniden düzenlediklerini ifade ederek “Mesleki sorumluluk sigortalarının işlevselliğini artırmaya yönelik adımlar atarak sigorta teminat limitlerini güncelledik.” diye konuştu.


Hastaların ve sağlık çalışanlarının haklarını birlikte gözeten düzenlemeler üzerinde çalıştıklarını vurgulayan Bakan Memişoğlu, “Sağlıkta Haklar ve İletişim Yönetmeliği hazırlıklarımızı da sürdürüyoruz. Hasta ve çalışan haklarına ilişkin düzenlemeleri tek çatı altında birleştireceğiz.” ifadelerini kullandı. Bakan Memişoğlu, hazırlıklarında sona geldikleri “Bilgilendirilmiş Rızanın Elektronik Ortamda Alınması Hakkında Yönetmelik” ile aydınlatılmış onamların elektronik ortamda ve güvenli şekilde verilebilmesini sağlayacaklarını söyledi.


Bakan Memişoğlu, sağlık çalışanlarının haklarıyla ilgili “Sağlık çalışanlarımızın haklarına ilişkin başvuru ve iletişim mekanizmalarını kamu, özel ve üniversiteye bağlı sağlık kuruluşlarını kapsayacak şekilde genişleteceğiz.” dedi. Çalışanların başvurularını yapabilecekleri ve süreçlerini takip edebilecekleri dijital bir platform oluşturulacağını ifade eden Bakan Memişoğlu, sağlık tesislerinde açılacak Hasta ve Çalışan Hakları İletişim Birimleriyle hem vatandaşların hem de sağlık çalışanlarının başvurularının daha etkin değerlendirileceğini söyledi. Bakan Memişoğlu, “SABİM, CİMER ve bu birimlere iletilen başvuruları koordineli biçimde ele alarak mükerrer işlemleri önleyecek, değerlendirme süreçlerini hızlandıracağız.” ifadelerini kullandı.


Sağlık alanında bilim ve teknolojinin hızla geliştiğine dikkati çeken Bakan Memişoğlu, yeni tedaviler, dijital uygulamalar ve yapay zekâ destekli sistemler hayata geçerken hukuki süreçlerin, etik ilkelerin ve mesleki sorumlulukların da birlikte ele alınması gerektiğini vurguladı. Bakan Memişoğlu, bilimsel gelişmelere eşlik eden güçlü bir hukuk birikiminin geleceğin sağlık hizmetlerinin güvenle oluşturulmasına katkı sağlayacağını ifade etti.



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Başlıklar :kemal memişoğlusağlık bakanlığıtıp ve adalet sempozyumu
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