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5 bin kişiyi norovirüs mü hasta etti?

5 bin kişiyi norovirüs mü hasta etti?

Saliha Engin
04:00, 15/10/2026, Perşembe
Yeni Şafak
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5 bin kişiyi norovirüs mü hasta etti?
Norovirüsün mevsimsel bir enfeksiyon olmadığı belirtilirken, hem kış hem de yaz aylarında görülebildiği söylendi.

Tokat’ta bir haftada kusma ve ishal şikayetiyle hastaneye başvuranların sayısı 5 bini aşarken, norovirüs ihtimali gündeme geldi.

Tokat’ta 9 Ekim’den itibaren bulantı, kusma, karın ağrısı ve ishal şikâyetleriyle sağlık kuruluşlarına yapılan başvuruların

5 bini aşması, norovirüs ihtimalini gündeme getirdi. Yapılan ilk incelemelerde şebeke suyunda değerlerin normal çıkması da bu ihtimali güçlendirdi. İstanbul Florence Nightingale Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Gökçe Demir, norovirüsün belirtilerini, bulaşma yollarını ve korunma yöntemlerini anlattı. Demir, “Norovirüs, mide ve bağırsak iltihabına yol açan bir mikroorganizma. Bu mikrobun bulaştığı kişilerde sıklıkla şiddetli bulantı, kusma, ishal ve bazen karın ağrısı görülür. Her yaş grubunda ortaya çıkabilir” dedi.

UZUN SÜRE CANLI KALIYOR

Norovirüsün kolay bulaşabilen bir virüs olduğuna dikkat çeken Demir, “Norovirüs, dış ortamda çok uzun süre canlı kalabildiği için sıklıkla karşılaştığımız bir virüs. Genellikle enfekte su ve gıdalarla bulaşıyor. Ancak dış yüzeylerde canlı kalabildiği için bu yüzeylerden temas yoluyla da insanlara geçebiliyor” ifadelerini kullandı. Okul, kreş, yurt ve yemekhane gibi toplu yaşam alanlarında bulaşma riskinin arttığını belirten Demir, virüsün bu tür ortamlarda küçük çaplı salgınlara yol açabileceğini kaydetti.

SIVI KAYBINA DİKKAT

Norovirüs enfeksiyonunda şiddetli kusma ve ishalin vücutta sıvı kaybına yol açabildiğini vurgulayan Demir, özellikle küçük çocukların risk altında olduğunu söyledi. Demir, “Bizi en çok korkutan şey sıvı kaybı. Özellikle küçük çocuklarda sıvı kaybı çok daha ağırlaşabilir. Bu nedenle kusma veya ishal yoluyla kaybedilen sıvının yerine konulması gerekir” dedi. Bulantı nedeniyle sıvı alımının zorlaşabileceğini ifade eden Demir, ağızdan yeterli sıvı alınamayan durumlarda damar yoluyla sıvı desteği gerekebileceğini belirtti.

EL HİJYENİ EN ETKİLİ ÖNLEMLERDEN

Norovirüsten korunmada el temizliğinin önemine dikkat çeken Demir, “Enfeksiyon hastalıklarından korunmanın en pratik ve ucuz yolu sık sık el yıkamak. Dış ortamlarda yüzeylere dokunduktan sonra ellerimizi ağzımıza götürdüğümüzde virüs bulaşabilir. Bu nedenle ellerimizi sık sık yıkamalıyız. Su ve sabuna ulaşamadığımız durumlarda el dezenfektanı kullanmak da önemli” ifadelerini kullandı.

İSTANBUL’DA YOĞUN ARTIŞ YOK

Norovirüsün mevsimsel bir enfeksiyon olmadığını belirten Demir, hem kış hem de yaz aylarında görülebildiğini söyledi. İstanbul’da şu an yoğun bir artış gözlemlemediğini aktaran Demir, “Norovirüsü ara ara görüyoruz. Şu anda yoğun bir artış olduğunu söyleyemem. Ancak mide ve bağırsak iltihabına neden olan virüsler arasında en sık karşılaştığımız mikroorganizmalardan biri” değerlendirmesinde bulundu.


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Başlıklar :Tokatishalkusma
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