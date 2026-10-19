Konut piyasasında en çok tercih edilen iller sıralandı: Listede 2 şehirde artan satışlar dikkat çekti

Kocaeli ve Tekirdağ ezber bozdu, sahil şeridinde kayıp büyük

En çok satış yapılan 10 büyükşehir özelinde incelendiğinde, bu illerin 8'inde gerileme yaşandığı görüldü. Ancak Kocaeli ve Tekirdağ pozitif ayrışarak genel trendin dışına çıktı. Kocaeli'de satışlar yüzde 1 oranında artarak 30 bin 977'ye yükselirken, Tekirdağ yüzde 0,2'lik yükselişle 28 bin 615 rakamını yakaladı.





Buna karşılık turizm ve göç hareketlerinin yoğun olduğu sahil kesimleriyle bazı büyük sanayi şehirlerinde daralma çok daha keskin hissedildi. Antalya'da satışlar yüzde 9,8 oranında azalarak 53 bin 868'e düşerken, Mersin ve Bursa yüzde 11'lik daralmayla en sert kaybı yaşayan iller oldu.



