Konut piyasasında en çok tercih edilen iller sıralandı: Listede 2 şehirde artan satışlar dikkat çekti
Türkiye genelinde konut piyasasında yılın ilk 9 ayına ait veriler açıklandı. Verilere göre toplam satışlarda geçen yılın aynı dönemine göre düşüş yaşandı. Piyasayı sırtlayan en hareketli 10 ildeki tablonun en dikkat çekici detayı ise, genel gerileme eğiliminin aksine yalnızca iki şehirde satışların ibreyi yukarı çevirmesi oldu.
Ocak-eylül dönemini kapsayan süreçte Türkiye genelindeki toplam konut satışları, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7,2 oranında azalarak 1 milyon 92 bin 919 seviyesine geriledi. Detaylara bakıldığında, ilk el konut satışları yüzde 0,6 gibi sınırlı bir düşüşle 359 bin 913'te kalırken, ikinci el pazarındaki kayıp yüzde 10'u bularak 733 bin 6 adet olarak kaydedildi.
Kredi piyasasındaki genel algının aksine, bu dönemde ipotekli konut satışları yüzde 24,7 oranında ciddi bir artış göstererek 212 bin 210'a ulaştı. Diğer satış türleri yüzde 12,5'lik düşüşle 880 bin 709 olurken, yabancılara yapılan konut satışlarında da yüzde 4,3'lük bir daralma yaşandı ve rakam 15 bin 308'e indi.
Pazarın yarısından fazlası 10 şehre emanet
Konut piyasasının lokomotifi konumundaki ilk 10 il, dokuz aylık süreçte toplam 598 bin 167 adet konut satışına imza atarak Türkiye genelindeki hacmin yüzde 54,8'ini tek başına oluşturdu. Bu dev pazarda aslan payını yine İstanbul alırken, Başkent Ankara ve İzmir de onu takip etti.
İşte en hareketli 10 il ve satış rakamları
Türkiye genelinde yılın 9 ayında en fazla konut satışının gerçekleştiği iller ve geçen yıla kıyasla değişim oranları şu şekilde sıralandı:
İstanbul: 196 bin 736 adet (-%4,6)
Ankara: 95 bin 916 adet (-%6,4)
İzmir: 62 bin 464 adet (-%8,2)
Antalya: 53 bin 868 adet (-%9,8)
Mersin: 36 bin 585 adet (-%11,0)
Bursa: 35 bin 920 adet (-%11,0)
Kocaeli: 30 bin 977 adet (+%1,0)
Gaziantep: 29 bin 584 adet (-%4,2)
Tekirdağ: 28 bin 615 adet (+%0,2)
Konya: 27 bin 502 adet (-%6,2)
Kocaeli ve Tekirdağ ezber bozdu, sahil şeridinde kayıp büyük
En çok satış yapılan 10 büyükşehir özelinde incelendiğinde, bu illerin 8'inde gerileme yaşandığı görüldü. Ancak Kocaeli ve Tekirdağ pozitif ayrışarak genel trendin dışına çıktı. Kocaeli'de satışlar yüzde 1 oranında artarak 30 bin 977'ye yükselirken, Tekirdağ yüzde 0,2'lik yükselişle 28 bin 615 rakamını yakaladı.
Buna karşılık turizm ve göç hareketlerinin yoğun olduğu sahil kesimleriyle bazı büyük sanayi şehirlerinde daralma çok daha keskin hissedildi. Antalya'da satışlar yüzde 9,8 oranında azalarak 53 bin 868'e düşerken, Mersin ve Bursa yüzde 11'lik daralmayla en sert kaybı yaşayan iller oldu.