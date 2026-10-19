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Çin'le ucuzlukta yarışmadı teknoloji ihraç etti

Çin'le ucuzlukta yarışmadı teknoloji ihraç etti

Orhan Orhun Ünal
04:00, 19/10/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
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Çin'le ucuzlukta yarışmadı teknoloji ihraç etti
Tezmaksan.

Çin’le fiyat rekabetine girmek yerine teknoloji ve verimliliğe odaklanan Tezmaksan, robotik otomasyon ve yazılım çözümleriyle dünya pazarlarına açıldı. Tezmaksan Grup CEO’su Hakan Aydoğdu, “Daha ucuz bir robot hücresi yapalım deseydik, bugün yok olmuştuk” diyerek izledikleri stratejiyi özetledi. Aydoğdu, ihracatın şirketi makine tedarikçisinden teknoloji ihracatçısına dönüştürdüğünü söyledi.

İhracat, şirketler için yalnızca yeni pazarlara ulaşmanın değil, ürünlerini ve üretim kabiliyetlerini geliştirmenin de önemli bir aracı haline geliyor. Özellikle Ar-Ge ve teknoloji yatırımı yapan firmalar, küresel pazarlarda karşılaştıkları rekabetin etkisiyle ürünlerini yeniden şekillendiriyor. Tezmaksan Grup CEO’su Hakan Aydoğdu, şirketin 40 yılı aşkın sürede takım tezgahı tedarik eden bir ithalatçıdan robotik otomasyon ve yazılım teknolojileri ihraç eden bir teknoloji şirketine dönüşümünde ihracatın önemli rol oynadığını söyledi. Aydoğdu, üreticiden ihracatçıya, oradan da teknoloji şirketine dönüşüm hikayelerini Yeni Şafak’a anlattı.

ROBOTİK SİSTEMİ BASİTLEŞTİRDİ DEVLER SIRAYA GİRDİ

İhracat yolculuğundaki ilk önemli kırılmanın CubeBOX sisteminin Avrupa pazarına sunulmasıyla yaşandığını belirten Aydoğdu, EMO Hannover ve AMB Stuttgart gibi dünyanın önde gelen sanayi fuarlarında aldıkları geri dönüşlerin kendileri için önemli bir eşik olduğunu vurguladı. Avrupa’daki üreticilerin, kompakt yapısı ve hızlı entegrasyon özelliği nedeniyle CubeBOX’a ilgi gösterdiğini aktaran Aydoğdu, “Karşılarında karmaşık robotik dillerle boğuşmayı gerektiren hantal bir sistem değil; kompakt, tezgahın önüne 24 saatte entegre edilebilen ve operatöre kodlama bilmeden parça işleten bir Türk mühendisliği vardı” diye konuştu. Avrupa’dan gelen ilk siparişler ve sistemin sahada kısa sürede yatırımını geri ödemesiyle ihracattaki psikolojik eşiği aştıklarını ifade eden Aydoğdu, Sivas’taki yüksek teknolojili fabrikada seri üretime geçilmesi ve Mitsubishi ile Brothergibi küresel üreticilerle OEM iş birliklerinin kurulmasının şirketin küresel pazardaki konumunu güçlendirdiğini kaydetti.

YAZILIMI DA TEZMAKSAN’DAN

Küresel pazarda özellikle Çin menşeli ürünlerin yarattığı fiyat baskısına karşı farklı bir strateji izlediklerini belirten Hakan Aydoğdu, fiyat rekabetine girmek yerine teknoloji ve verimlilik üzerinden ayrışmayı tercih ettiklerini aktardı.“Daha ucuz bir robot hücresi yapalım deseydik, bugün yok olmuştuk” diyen Aydoğdu, müşterinin yatırımını 6 ay ila 1 yıl içinde geri kazanmasını sağlayacak, daha akıllı ve hızlı kurulabilen bir ekosistem kurmaya odaklandıkları bilgisini paylaştı. Sivas’ta fabrika kurulması ve yazılımın şirket bünyesinde geliştirilmesinin bu stratejinin en önemli adımları olduğunu vurgulayan Aydoğdu, hedeflerinin yalnızca makine ihraç etmek değil, Türkiye’nin mühendislik gücünü teknolojiye dönüştürerek dünya pazarlarına taşımak olduğunu söyledi.

JAPON DEVLERİ CUBEBOX’A GELDİ

  • Japon teknoloji şirketlerinin kendi takım tezgahlarında kullanılmak üzere Tezmaksan’ın CubeBOX ve RoboCAM çözümlerini tercih etmesinin önemli bir dönüm noktası olduğunu dile getiren Hakan Aydoğdu, “Japon teknoloji devleri gelip kendi takım tezgahlarının otomasyon hücresi olarak bizim CubeBOX sistemimizi ve RoboCAM yazılımımızı entegre etmek istediklerinde, artık sadece ihracat yapan değil, küresel üretim standartlarının bir parçası olan bir teknoloji ihracatçısı olduğumuzu gördük” değerlendirmesinde bulundu. Bugün 40’tan fazla ülkeye ulaşan ihracat ağının temelinde, başta Avrupa olmak üzere yüksek üretim standartlarına sahip pazarlarda elde edilen referansların bulunduğunu belirten Aydoğdu, zor pazarlarda kabul görmenin şirket için önemli bir kalite göstergesi olduğunu söyledi. Aydoğdu, “İhracat sizi terbiye eder ve ürününüzü olgunlaştırır” felsefesiyle CubeBOX’ı Plug&Play mimarisiyle geliştirdiklerini aktardı.

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Başlıklar :Tezmaksanekonomiteknoloji
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