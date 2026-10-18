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Doğal gaz faturasına destek devam edecek mi? Bakan Bayraktar 'Her 4 haneden 3'ünde kullanılacak' diyerek açıkladı

Doğal gaz faturasına destek devam edecek mi? Bakan Bayraktar 'Her 4 haneden 3'ünde kullanılacak' diyerek açıkladı

17:58, 18/10/2026, PazarG: Güncelleme: 18:07, 18/10/2026, Pazar
IHA
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Doğal gaz faturasına destek devam edecek mi? Bakan Bayraktar 'Her 4 haneden 3'ünde kullanılacak' diyerek açıkladı
Türkiye'nin enerji planı belli oldu: Karadeniz gazı 45 milyon metreküpe çıkacak

Doğal gaz faturalarında uygulanan destek programının geleceği merak edilirken Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'dan yeni açıklama geldi. Desteklerin tüketim miktarına göre şekillendiğini belirten Bayraktar, ekim ve kasım aylarında fiyat değişikliği planlanmadığını açıkladı. Karadeniz'deki üretim hedeflerine de değinen Bayraktar, ikinci yüzer üretim platformunun devreye girmesiyle 2028'den itibaren günlük doğal gaz üretiminin 45 milyon metreküpe çıkarılmasının hedeflendiğini söyledi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu ile Türk petrol ve doğal gaz üretiminde bir ilki gerçekleştirdiklerini belirterek, "Osman Gazi, üretimi iki katına çıkaracak. 20 milyon metreküpe çıkaracak" dedi.

Bakan Bayraktar, bir televizyon kanalında açıklamalarda bulundu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Karadeniz’de doğal gaz üretiminin Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu ile iki katına çıkarılarak günlük 20 milyon metreküpe ulaşacağını, ikinci platformun devreye girmesiyle 2028’den itibaren günlük üretimin 45 milyon metreküpe yükselmesinin hedeflendiğini bildirdi. Bayraktar, Gabar ve Adıyaman’daki petrol üretimi, yeni sondaj çalışmaları, Akkuyu Nükleer Güç Santrali ve enerji desteklerine ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

"Türk petrol ve doğal gaz üretiminde bir ilki gerçekleştiriyoruz"

Osman Gazi Gemisi’nin üretimde ilke imza atacağının altını çizer Bakan Bayraktar, "Türk petrol ve doğal gaz üretiminde bir ilki gerçekleştiriyoruz. Bir önceki projede Filyos’ta gazı karaya getirerek karada işleme faaliyetlerini yapmıştık. Şimdi artık işlemeyi yerinde, denizin üzerinde yapacağız. Osman Gazi’nin üzerinde 21 tane ayrı modül var. Bir anlamda doğal gaz işleme ve üretim tesisi, fabrikası gibi düşünebilirsiniz. Platform, yaklaşık 3 futbol sahası boyunda, 56 metre genişliğinde ve yakma kulesiyle beraber denizin üzerinde yaklaşık 40 katlı bir gökdelen boyunda. Bu tesiste biz gazı işleyeceğiz. Ondan sonra tekrar deniz tabanından borularla 170 kilometre mesafedeki Filyos’a basacağız, oradan da evlerimize, iş yerlerimize bu gazı getireceğiz. Osman Gazi, üretimi iki katına çıkaracak. Yani, 20 milyon metreküpe çıkaracak. Bu tesis, 2027’den itibaren, bugünkü fiyatlarla günlük 10 milyon dolar, yıllık 3,5-3,6 milyar dolarlık bir doğal gaz üretimi gerçekleştirecek. Şu anda 4 milyon hanede kendi doğal gazımızı kullanıyoruz, hane sayısı 8 milyona çıkmış olacak. Tesis, 20 yıl boyunca bu doğal gazı üretip karaya basacak" diye konuştu.

"4 haneden 3’ünde kendi gazımızı kullanacağız"

İkinci Yüzer Üretim Platformu müjdesini veren Bayraktar, "Osman Gazi’ye bir kardeş daha gelecek. Onun şu anda imalatı devam ediyor. 2027 Aralık gibi Türkiye’ye hareket edecek ve 2028’in ilk çeyreğinde Türkiye’de olacak. Onunla 25 milyon metreküp ilave bir üretim yapacağız. Dolayısıyla 2028’den itibaren 45 milyon metreküple 4 haneden 3’ünde kendi gazımızı kullanıyor olacağız" açıklamasında bulundu.

Öte yandan Bayraktar, Karadeniz’de Faz-1’de 2023’ten itibaren bugüne kadar yaklaşık 7,3 milyar metreküp doğal gaz üretildiğini bildirdi.

"Su yüzeyinden itibaren 6 bin metrelere ulaşabilecek"

Akçabeyli kuyusundaki sondaja dair konuşan Bakan Bayraktar, "Şu anda beşinci gemimiz, Karadeniz’de Akçabeyli kuyusunun sondajını yapıyor. Akçabeyli, Batı Karadeniz’de. Bu sefer petrol emareli bir kuyu sondajı yapıyoruz. Akçabeyli’de çok daha derin bir sondaj yapmayı planlıyoruz. Su yüzeyinden itibaren 6 bin metrelere ulaşabilecek bir sondajı planlıyoruz. Karadeniz’de yeni sondajlarımız olacak" şeklinde konuştu.

"Günde 15 bin varile getirebilecek yeni keşifler yapıyoruz"

Bayraktar, bu yıl önemli olaylardan bir tanesinin Adıyaman olduğunu vurgulayarak, "Üretim 10 bin varilin altına geldi gibi bakılan Adıyaman’da biz şimdi mevcut üretimi yaklaşık yüzde 50 arttırarak günde 15 bin varile getirebilecek yeni keşifler yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Gabar’ı 100 bin varilin üzerine götürebilecek bir potansiyel görüyoruz"

Bakan Bayraktar, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Gabar’da şu anda günlük 84 bin varil üretime ulaştık. Gabar’da mevcut rezervi üretip arttırmaya çalışıyoruz. Gabar’ı 100 bin varilin üzerine götürebilecek bir potansiyeli görüyoruz orada. Şu anda Gabar’ın batısında önemli rezervler keşfetmek üzereyiz. Tam rezerv rakamlarını arkadaşlarımız teyit etmeden açıklamıyoruz ama şu anda işler çok olumlu yönde seyrediyor. Gabar’dan inşallah milletimize yeni bir müjde vereceğiz."

"Kerkük’te 3 milyar varil rezerv olduğunu düşünüyoruz"

Kerkük petrolleri üzerine konuşan Bayraktar, "Türkiye Petrolleri Kerkük sahalarına ortak oldu. 2027’den itibaren bu ortaklığın faydasını ve payımızı almaya başlayacağız. Kerkük sahası, petrolcülük açısından dünyanın en önemli sahalarından bir tanesi. Orada 3 milyar varil rezerv olduğunu düşünüyoruz, inanıyoruz. Bunun yüzde 15’ine ortak olmuş bir Türkiye var" dedi.

"Türkiye Petrollerini 1 milyon varil hedefine götüreceğiz"

Bayraktar, Irak’ta Türkiye’yi daha aktif görüleceğini, petrol ve doğal gazda daha aktif olunacağını belirterek, "Libya’da iki tane saha aldık; birisi denizde, birisi karada. Orada çalışmalara başlıyoruz. Bunlarla, birleşme ve satın almalarla, hisse alımlarıyla beraber Türkiye Petrollerini 1 milyon varil hedefine götüreceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

Somali’de bir ikinci sondaja ihtiyaç duyulabileceğini dile getiren Bayraktar, Pakistan’a çok yakın zamanda sismik geminin gideceğini, orada sismik çalışmaya başlanacağını duyurdu.

Şu anda depolar dolu bir şekilde kışa girildiğini söyleyen Bakan Bayraktar, bu sene Temmuz ayı itibariyle doğalgaz depolarının yüzde 100 dolulukta olduğunu hatırlattı ve her türlü tedbirin alındığını vurguladı.

"Bin 90 tane ayrı testin yapıldığı bir süreçteyiz"

Akkuyu’da birinci reaktörün sona gelindiğini bildiren Bayraktar, "Şu anda yüzlerce test yapılıyor. Bin 90 tane ayrı testin yapıldığı bir süreçteyiz. Daha önce bir yakıt yükleme olmamıştı, Türkiye’de ilk kez olacak bu. Hedefimiz bu yıl bitmeden yakıt yükleyerek Akkuyu Nükleer Santrali’nin çalışmaya başlaması. Tüm reaktörler devreye girdiğinde buradan ihtiyacın yaklaşık yüzde 10’unu üreteceğiz" diye konuştu.

Bayraktar, Sinop ve Trakya için Güney Kore, Kanada, Çin ve Rusya ile müzakere sürecinin devam ettiğini ifade etti.

"Ulaştırmada elektrikleşme binde 5"

Kasım ayının başında lansmanda açıklamaların olacağının altını çizen Bayraktar, "Merkezinde elektrifikasyon var. Her şeyi elektrikleştirmeyi hedefliyoruz. Türkiye’de şu anda ulaştırmada elektrikleşme binde 5. Elektrikli araçlar çoğalıyor, ‘Ulaştırmada yaklaşık 17 ila 20 milyon elektrikli ve hibrit aracı 2040’ta yollarımızda görmeliyiz’ hedefi ortaya koyuyoruz" şeklinde konuştu.

"Avrupa’da bin dolar olan doğal gaz fiyatını 220 dolar olarak veriyoruz"

Bakan Bayraktar, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"2025’ten itibaren belli tüketimin üzerinde tüketim yapan, çok tüketen vatandaşlarımızı destek programından çıkardık. Elektrikte bu 2025’te 5 bin kilovatsaat, 2026’da 4 bin kilovatsaate düştü. Şimdi 2027 için yeni bir limit belirleyeceğiz. Bu belki biraz daha 4 bin kilovatsaatin altına düşecek. Doğal gazda bunu Nisan 2026’da yaptık. Örneğin Ankara’yı ele alalım; Ankara’da Ekim ayında ortalama hane halkının tüketimi 100 metreküp. Eğer siz 175 metreküp tüketiyorsanız, yani ortalamanın yüzde 75 fazlasını tüketiyorsanız sizi destek grubundan çıkarıyoruz. Uygulamamız bu şekilde. Bugün evlerimizde kullandığımız doğal gazın fiyatlandırması, bin metreküpü 220 dolar. Bugün Avrupa’da bin dolar olan doğal gaz fiyatını 220 dolar olarak veriyoruz. Aslında sübvansiyon destek rakamımız, bugünkü gelinen doğal gaz fiyatlarıyla yüzde 50’lerin çok daha üzerinde."

Bayraktar, şu anda planlanan bir fiyat değişikliği olmadığını fakat gelişmeleri ve bütçe durumunun takip edildiğini belirtti. Ekim ve Kasım ayında ise bir düzenleme planının olmadığını açıkladı.


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Başlıklar :Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanıAlparslan Bayraktardoğal gazfatura desteği
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