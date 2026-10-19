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Savunmada hedef yüzde 85 yerlilik

Savunmada hedef yüzde 85 yerlilik

Uğur Duyan
04:00, 19/10/2026, PazartesiG: Güncelleme: 04:15, 19/10/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
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Savunmada hedef yüzde 85 yerlilik
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2027 bütçesinde savunmaya 2,18 trilyon lira ayrıldı. Savunma harcamalarının 2029'da yüzde 3,5'e yükselmesi, 3 yıl içerisinde savunma sanayiindeki yerlilik oranının da yüzde 85,5'e çıkarılması hedefleniyor.

2027 bütçesinde Ulusal Savunma ve Güvenlik programına 2 trilyon 180,2 milyar lira ödenek öngörülürken, savunma harcamalarının GSYH'ye oranının 2029'da yüzde 3,5'e çıkarılması hedefleniyor. Savunma sanayiinde yerlilik oranının ise aynı dönemde yüzde 85,5'e yükseltilmesi planlanıyor. Genel gerekçede savunma kapasitesinin güçlendirilmesi, yerli ve millî teknolojilerin sivil alanlarda da kullanılması ve katma değerli ihracatın artırılması öne çıkıyor. 2027 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nde savunma ve güvenlik alanına yönelik ödenekler ile gelecek üç yıla ilişkin hedefler dikkat çekti. Bütçede Ulusal Savunma ve Güvenlik programı için 2 trilyon 180 milyar 183 milyon lira ödenek öngörüldü. Program ödeneğinin 2028'de 2 trilyon 554,1 milyar liraya, 2029'da ise 2 trilyon 935,8 milyar liraya yükselmesi planlandı.

SAVUNMA HARCAMALARININ PAYI ARTACAK

Bütçe hedeflerine göre savunma harcamalarının GSYH oranının 2026'da yüzde 2,33 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Bu oranın 2027'de yüzde 2,85'e, 2028'de yüzde 3,41'e ve 2029'da yüzde 3,5'e çıkarılması hedefleniyor. Söz konusu gösterge, NATO ülkeleri arasında bilgi paylaşımı kapsamında hazırlanan Savunma Planlaması Yetenek Anketi raporundaki kesinleşmiş savunma harcamaları verileri üzerinden hesaplanıyor.

YERLİLİK ORANI KADEMELİ OLARAK YÜKSELECEK

Savunma sanayiinde yerlilik oranının da kademeli olarak artırılması öngörülüyor. 2026 için yüzde 83 olarak belirlenen oranın 2027'de yüzde 84'e, 2028'de yüzde 85'e ve 2029'da yüzde 85,5'e yükseltilmesi hedefleniyor. Bütçe metninde yerlilik oranı, savunma ihtiyaçlarını karşılamak üzere alınan ürün ve hizmetlerin yurt içinden karşılanma oranı olarak tanımlanıyor. Hesaplamada savunma ürün ve hizmetlerinin satışları, yurt dışı satışlar ve ithalat verileri kullanılıyor.

Savunma teknolojileri sivil alana da taşınacak

  • Bütçenin genel gerekçesinde, Türkiye'nin bulunduğu stratejik coğrafya ve çevresindeki güvenlik riskleri dikkate alınarak savunma kapasitesinin güçlendirilmesi hedefi vurgulanıyor. Savunma sanayii teknolojilerinin sivil alandaki uygulamalarla etkileşiminin artırılması ve teknoloji yoğun sivil alımlarda yerli ve millî savunma sanayiinin yeteneklerinden yararlanılması da öncelikler arasında sıralanıyor. Genel gerekçede ayrıca yerlilik oranının yükseltilmesi ve katma değerli ihracatın desteklenmesi hedefleniyor.

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Başlıklar :savunma sanayiekonomiyerli üretim
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