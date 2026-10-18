Sosyal medyada aykırı ilan paylaşan 70 işletmeye ceza yağdı
09:29, 18/10/2026, Pazar
DHA
Ticaret Bakanlığı: Instagram, Facebook ve TikTok platformlarında mevzuata aykırı şekilde ilan paylaştığı tespit edilen 70 emlak ve oto galeri işletmesine toplam 7 milyon TL idari para cezası uygulandı.
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