Sosyal medyada aykırı ilan paylaşan 70 işletmeye ceza yağdı

Dar gelirliye ev kiracıya nefes

2027 bütçesinde sosyal konut ve refah politikaları öncelikli alanlar olarak belirlendi. Yoksullukla mücadele ve sosyal yardımlaşmaya 833,3 milyar lira, sosyal güvenliğe ise 2,88 trilyon lira kaynak ayrıldı. Dar gelirli, engelli ve yeni evlenecek gençler için sosyal konutların hızlandırılması, kiralık sosyal konutların yaygınlaştırılması hedefleniyor.