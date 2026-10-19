Borsa haftaya yükselişle başladı: İşte en çok kazandıran sektörler

Konut piyasasında en çok tercih edilen iller sıralandı: Listede 2 şehirde artan satışlar dikkat çekti

Türkiye genelinde konut piyasasında yılın ilk 9 ayına ait veriler açıklandı. Verilere göre toplam satışlarda geçen yılın aynı dönemine göre düşüş yaşandı. Piyasayı sırtlayan en hareketli 10 ildeki tablonun en dikkat çekici detayı ise, genel gerileme eğiliminin aksine yalnızca iki şehirde satışların ibreyi yukarı çevirmesi oldu.