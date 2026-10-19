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Altında rüzgar yön değiştirdi: Uzmanlar tarih verip uyardı

Altında rüzgar yön değiştirdi: Uzmanlar tarih verip uyardı

09:26, 19/10/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
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Altında rüzgar yön değiştirdi: Uzmanlar tarih verip uyardı

Borsalarda yaşanan değer kayıpları ve küresel piyasalardaki temkinli hava, yatırımcıların yeniden güvenli liman olan altına yönelmesini sağladı. Değerli metal yeni haftaya güçlü bir başlangıç yaparken, gözler ABD'den gelecek kritik enflasyon verilerine ve Fed'in faiz stratejisine çevrildi.

Spot piyasada ons altın, haftanın ilk işlem gününde sabah saatlerinde yüzde 0,3 değer kazanarak 4.175,60 dolar seviyesine kadar çıktı ve kritik 4.200 dolar sınırına yaklaştı.

Spot piyasada ons altın, haftanın ilk işlem gününde sabah saatlerinde yüzde 0,3 değer kazanarak 4.175,60 dolar seviyesine kadar çıktı ve kritik 4.200 dolar sınırına yaklaştı.

Küresel ons hareketliliği ve döviz kurundaki seyirle şekillenen iç piyasada ise gram altın 6.649 TL seviyesinden haftaya başladı.

Küresel ons hareketliliği ve döviz kurundaki seyirle şekillenen iç piyasada ise gram altın 6.649 TL seviyesinden haftaya başladı.

Yapay zeka sektörüne yönelik yatırımlara ilişkin endişeler küresel borsalarda satış baskısı yarattı.

Yapay zeka sektörüne yönelik yatırımlara ilişkin endişeler küresel borsalarda satış baskısı yarattı.

Düşen tahvil getirileriyle birlikte, faiz getirisi sunmayan altının küresel cazibesi yeniden arttı.

Düşen tahvil getirileriyle birlikte, faiz getirisi sunmayan altının küresel cazibesi yeniden arttı.

Uzmanlar, petrol fiyatlarındaki gerileme ve olası faiz indirimlerinin kısa vadede altın fiyatlarındaki yukarı yönlü ivmeyi güçlendireceğini öngörüyor.

Uzmanlar, petrol fiyatlarındaki gerileme ve olası faiz indirimlerinin kısa vadede altın fiyatlarındaki yukarı yönlü ivmeyi güçlendireceğini öngörüyor.

Fed Başkanı Kevin Warsh'ın IMF toplantısındaki değerlendirmeleri, Ekim ayında faiz artırımı ihtimalini zayıflattı.

Fed Başkanı Kevin Warsh'ın IMF toplantısındaki değerlendirmeleri, Ekim ayında faiz artırımı ihtimalini zayıflattı.

Piyasalar Fed'in Aralık ayındaki hamlesini fiyatlarken, gözler Fed'in öncelikli enflasyon göstergesi olan Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) verisine çevrildi.

Piyasalar Fed'in Aralık ayındaki hamlesini fiyatlarken, gözler Fed'in öncelikli enflasyon göstergesi olan Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) verisine çevrildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya'ya dönük yaptırımları kaldırma kararı, küresel pazarda akaryakıt arzının artacağı beklentisiyle petrol fiyatlarını geriletti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya'ya dönük yaptırımları kaldırma kararı, küresel pazarda akaryakıt arzının artacağı beklentisiyle petrol fiyatlarını geriletti.

Petrol fiyatlarındaki düşüş genel enflasyon baskısını hafifletse de, Orta Doğu'daki gerilimin sürmesi ve ithalat fiyatlarındaki artış enflasyon endişelerini canlı tutarak altına olan talebi destekliyor.

Petrol fiyatlarındaki düşüş genel enflasyon baskısını hafifletse de, Orta Doğu'daki gerilimin sürmesi ve ithalat fiyatlarındaki artış enflasyon endişelerini canlı tutarak altına olan talebi destekliyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI


Gram altın


Alış: 6.667,04

Satış: 6.667,95

GÜNCEL ALTIN FİYATLARIGram altınAlış: 6.667,04Satış: 6.667,95

Çeyrek altın


Alış: 10.562,07

Satış: 10.803,43

Çeyrek altınAlış: 10.562,07Satış: 10.803,43

Tam altın


Alış: 43.206,00

Satış: 43.719,00

Tam altınAlış: 43.206,00Satış: 43.719,00

Cumhuriyet altını


Alış: 43.783,00

Satış:44.444,00

Cumhuriyet altınıAlış: 43.783,00Satış:44.444,00
Başlıklar :altınborsayatırımcıabdenflasyonfed
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