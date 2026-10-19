Altında rüzgar yön değiştirdi: Uzmanlar tarih verip uyardı
Borsalarda yaşanan değer kayıpları ve küresel piyasalardaki temkinli hava, yatırımcıların yeniden güvenli liman olan altına yönelmesini sağladı. Değerli metal yeni haftaya güçlü bir başlangıç yaparken, gözler ABD'den gelecek kritik enflasyon verilerine ve Fed'in faiz stratejisine çevrildi.
Spot piyasada ons altın, haftanın ilk işlem gününde sabah saatlerinde yüzde 0,3 değer kazanarak 4.175,60 dolar seviyesine kadar çıktı ve kritik 4.200 dolar sınırına yaklaştı.
Küresel ons hareketliliği ve döviz kurundaki seyirle şekillenen iç piyasada ise gram altın 6.649 TL seviyesinden haftaya başladı.
Yapay zeka sektörüne yönelik yatırımlara ilişkin endişeler küresel borsalarda satış baskısı yarattı.
Düşen tahvil getirileriyle birlikte, faiz getirisi sunmayan altının küresel cazibesi yeniden arttı.
Uzmanlar, petrol fiyatlarındaki gerileme ve olası faiz indirimlerinin kısa vadede altın fiyatlarındaki yukarı yönlü ivmeyi güçlendireceğini öngörüyor.
Fed Başkanı Kevin Warsh'ın IMF toplantısındaki değerlendirmeleri, Ekim ayında faiz artırımı ihtimalini zayıflattı.
Piyasalar Fed'in Aralık ayındaki hamlesini fiyatlarken, gözler Fed'in öncelikli enflasyon göstergesi olan Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) verisine çevrildi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya'ya dönük yaptırımları kaldırma kararı, küresel pazarda akaryakıt arzının artacağı beklentisiyle petrol fiyatlarını geriletti.
Petrol fiyatlarındaki düşüş genel enflasyon baskısını hafifletse de, Orta Doğu'daki gerilimin sürmesi ve ithalat fiyatlarındaki artış enflasyon endişelerini canlı tutarak altına olan talebi destekliyor.
GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
Gram altın
Alış: 6.667,04
Satış: 6.667,95
Çeyrek altın
Alış: 10.562,07
Satış: 10.803,43
Tam altın
Alış: 43.206,00
Satış: 43.719,00
Cumhuriyet altını
Alış: 43.783,00
Satış:44.444,00