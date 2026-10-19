Çatısını atölyeye çevirdi: Sağlık memurunun hurdalardan yaptığı eserlere görenler hayran kalıyor

Acar, "Önceden usta-çırak ilişkisi vardı. Şimdi ben internetin çırağıyım. İnternette bu tür ürünlerin tadilat ve tamiriyle ilgili her türlü bilgi var. Oradan destek alarak birçok şeyi kendi imkânlarımla çözebiliyorum. Yapamadığım noktada diğer ustalarla istişare ediyorum. Bu bana mutluluk veriyor, beni eğlendiriyor ve yaşam kalitemi yükselttiğini düşünüyorum. Boş durmaktan, hiçbir şey üretememekten daha iyi geliyor" dedi.