Milyonda bir görülen vaka: Öksürürken kalp damarı yırtılan kadın kurtarıldı

Zamanında gelinmese hasta olduğu yerde hayatını kaybedebilirdi





Gecikme yaşanması durumunda tablonun ölümle sonuçlanacağını söyleyen ve vatandaşlara uyarılarda bulunan Prof. Dr. Mehmet Yaman, açıklamasını şöyle tamamladı:





"Şimdi bizim özellikle belli bir yaştan sonra hastalarımıza en çok önerdiğimiz şeyler rutin kontrollerdir. Yani biz bunları zaten rutin olarak kardiyovasküler hastalık dediğimiz kalp damar hastalıkları dünyada ölümlerin en sık sebebidir. Dolayısıyla da biz 40 yaşını geçmiş her erkek, postmenopozal her bayan ya da aile hikayesi olan, sigara içiciliği olan, risk faktörleri olan, tansiyonu, şekeri olan hastaların mutlaka rutin kontrollerini yapmasını öneririz. Bunun dışında bu hasta özelinde konuşursak eğer; eğer bir hastalığınız varsa lütfen bu grip olabilir, bu nezle olabilir, bu bir bel ağrısı, bir ayak ağrısı, bir parmak ağrısı dahi olduğunda lütfen bunu ilgili branş hekimleriyle halledelim. Yani hekim görüşü alalım. Bir ilaç kullanacaksak hekim görüşü alalım ve şikayetlerimizi geciktirmeyelim. Her hastalık önceden bize bir şekilde bir uyarı verir ve bizim bunu dikkate almamız lazım. Bu hasta özelinde de öksürük hepimizin her gün yaşadığı neredeyse, ayda bir kere iki kere yaşadığımız, gribal enfeksiyona özellikle mevsimsel geçişlerden dolayı çok sık yaşadığımız şeyler ama öksürük eğer belli bir süre sonra geçmiyorsa ya da şiddetliyse, normalin dışında bir seyir gösteriyorsa mutlaka bunun tedavisine yönelik olarak ilgili branş hekimleriyle görüşelim, onların fikirlerini alalım, muayenemizi olalım ve tedavimizi olalım. İşte gördüğümüz gibi basit bir öksürük şurubuyla geçecek bir öksürüğün şiddetlenmesi sonrası damar yırtılmış ve bu ölümcüldür maalesef. Yani bu hastamız şanslı bir hasta. Hasta olduğu yerde yığılabilirdi. Bu yırtık parsiyel bir yırtık dediğimiz parçalı bir yırtıktı. Yoksa tama yakın bir yırtık olsa kalbin etrafına kanama, göğüs içerisine kanama ve ölümle sonuçlanır maalesef ve çok hızlı ilerleyen durumlar. Dolayısıyla da hastalıklarımızı lütfen hiçbir şekilde basit ya da küçük bir hastalık büyük bir hastalık, halk tabiriyle söylüyorum, ’bu hastalık küçük çabuk geçer, büyük hastalık’ demeyelim. Her hastalığı ilgili branş hekimine danışalım ve hekim önerisiyle mutlaka tedavi olalım."