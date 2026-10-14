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Doktorlar bile şaşırdı: Ebru Şallı oğlu Pars'la ilgili o anısını gözyaşları içinde ilk kez anlattı

Doktorlar bile şaşırdı: Ebru Şallı oğlu Pars'la ilgili o anısını gözyaşları içinde ilk kez anlattı

13:01, 14/10/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
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Doktorlar bile şaşırdı: Ebru Şallı oğlu Pars'la ilgili o anısını gözyaşları içinde ilk kez anlattı

2020 yılında 4 yıl boyunca lenfoma kanseriyle mücadele eden 9 yaşındaki oğlu Pars’ı kaybeden Ebru Şallı, tedavi sürecinde yaşananları ilk kez anlattı. Şallı, oğluna naklettiği iliğin yüzde yüz tuttuğu o anı ve Pars'ın kendisine söylediği duygusal sözleri gözyaşları içinde paylaştı.

1995 Türkiye Güzeli Ebru Şallı, 2020 yılında kaybettiği oğlu Pars'ın lenfoma kanseriyle mücadelesini katıldığı Empati programında dile getirdi.

1995 Türkiye Güzeli Ebru Şallı, 2020 yılında kaybettiği oğlu Pars'ın lenfoma kanseriyle mücadelesini katıldığı Empati programında dile getirdi.

Acılı anne, 4 yıl boyunca süren ilik nakli ve hastane sürecinde yaşadığı duygu dolu anları gözyaşları içerisinde aktardı.

Acılı anne, 4 yıl boyunca süren ilik nakli ve hastane sürecinde yaşadığı duygu dolu anları gözyaşları içerisinde aktardı.


NAKİL MUCİZESİ: "DOKTORLAR BİLE ŞAŞIRDI"

Oğlu için uyumlu doku arayışı sürecine değinen Şallı, kendi incelemesinde nadir bir doku grubunun tespit edildiğini ve bu uyuşmanın mucizevi şekilde gerçekleştiğini belirtti.


NAKİL MUCİZESİ: "DOKTORLAR BİLE ŞAŞIRDI"Oğlu için uyumlu doku arayışı sürecine değinen Şallı, kendi incelemesinde nadir bir doku grubunun tespit edildiğini ve bu uyuşmanın mucizevi şekilde gerçekleştiğini belirtti.

İliğin yüzde yüz tuttuğunu ve bu başarının hekimleri dahi şaşırttığını söyleyen Şallı, yapılan nakil sayesinde oğlunu 8-10 ay daha yaşatabildiklerini ifade etti.

İliğin yüzde yüz tuttuğunu ve bu başarının hekimleri dahi şaşırttığını söyleyen Şallı, yapılan nakil sayesinde oğlunu 8-10 ay daha yaşatabildiklerini ifade etti.

"ANNE SEN BENİ TEKRAR DOĞURDUN"


Başarılı geçen ilik naklinin ardından oğlu Pars ile aralarında geçen unutulmaz diyaloğu paylaşan Ebru Şallı, minik Pars'ın nakil sonrası kendisine "Anne sen beni tekrar doğurdun" dediğini söyledi.

"ANNE SEN BENİ TEKRAR DOĞURDUN"Başarılı geçen ilik naklinin ardından oğlu Pars ile aralarında geçen unutulmaz diyaloğu paylaşan Ebru Şallı, minik Pars'ın nakil sonrası kendisine "Anne sen beni tekrar doğurdun" dediğini söyledi.

Şallı, evladının bu sözlerinin yaşamı boyunca unutamayacağı en anlamlı ve acı tatlı anı olduğunu dile getirdi.

Şallı, evladının bu sözlerinin yaşamı boyunca unutamayacağı en anlamlı ve acı tatlı anı olduğunu dile getirdi.

Şallı, şu ifadeleri kullandı:


"Oğluma ilik verdim ama normalde benim, Harun'un ve büyük oğlumun iliği tutmadı. İlik aradık, bulamadık. DNA'lara bakılıyor, bu kişiden alırsak sıkıntı olur diyorlar mesela. 7'de 7, 7'de 6... 10'da 10'la girmek istiyor.

Şallı, şu ifadeleri kullandı:"Oğluma ilik verdim ama normalde benim, Harun'un ve büyük oğlumun iliği tutmadı. İlik aradık, bulamadık. DNA'lara bakılıyor, bu kişiden alırsak sıkıntı olur diyorlar mesela. 7'de 7, 7'de 6... 10'da 10'la girmek istiyor.

Fakat bende bir doku grubu çıktı, farklı bir doku grubu. Aynı doku grubu, ilginç bir şekilde oğlumda da vardı, bu da Allah'ın verdiği bir şey.

Fakat bende bir doku grubu çıktı, farklı bir doku grubu. Aynı doku grubu, ilginç bir şekilde oğlumda da vardı, bu da Allah'ın verdiği bir şey.

Bu doku grubu sayesinde oğlum, 9 ay daha yaşamış oldu. Yüzde 100 tuttu.

Bu doku grubu sayesinde oğlum, 9 ay daha yaşamış oldu. Yüzde 100 tuttu.

Oğlum, 'Anne sen beni tekrar doğurdun.' dedi."

Oğlum, 'Anne sen beni tekrar doğurdun.' dedi."
Başlıklar :ebru şallıparslenfoma kanseriilik nakli
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