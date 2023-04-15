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Adana fay hatları ve deprem riski taşıyan ilçeler

AFAD'ın geçtiği son bilgiye göre Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD'ın aktardığı son dakika verisine göre; saat 12.37'de Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4.2 büyüklüğünde ve 7 kilometre derinliğinde bir deprem meydana geldi. Prof. Dr. Naci Görür ise "Adana havzası ve İskenderun yöresinin dikkatle ele alınmasını öneririm.” dedi. Peki, Adana’da deprem ne zaman olacak? Türkiye deprem haritasına göre Adana’da en riskli ilçeler hangisi?

13:17 . 15/04/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Adana deprem fayı hattı

Adana deprem fayı hattı

Jeolog ve Bilim Akademisi üyesi Prof. Dr. Naci Görür, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Naci Görür, "Maraş civarında olan bu depremler ve fayların stresi göz önüne alındığında Adana havzası ve İskenderun yöresinin dikkatle ele alınmasını öneririm. Bunun dışında Marmara Denizi'nin güneyi, Çanakkale ve Bursa'nın da dikkatli olması gerekiyor. Keza İzmir yarımadası ve çevresi. Akdeniz kıyılarımızda Antalya, Muğla bölgesindeki kıyı kesimleri dikkatli olmalı.” diye konuştu.

Adana’da fay hattı nereden geçiyor?

Karataş (Adana) – Osmaniye (Adana) Fay Zonu: Adana ovasının güneydoğusunda, Karataş-Osmaniye arasında, yaklaşık 120 km uzunluğunda bir zon içinde birbirine paralel çok sayıda KD-GB genel gidişli faylar, Karataş-Osmaniye fay zonu olarak adlandırılmıştır. Kıyıya paralel uzanan faylar, morfolojik olarak belirgin olup, Kuvaterner yaşlı çökelleri etkilerler. Bu zon içinde, KD bölümde Yumurtalık fayı, kuzey bölümde ise Karataş fayı yer alır.

Adana depremi yıkılan bina
Adana Fayı:
Yumurtalık fayının batısında, Karataş-Sarımazı arasında yaklaşık 67 km uzunlukta, KD-GB gidişli fay Karataş fayı olarak adlandırılmıştır. Morfolojik olarak çok belirgin olan fayın doğu bloğu aşağıda bulunmaktadır. Sarımazı-Ceyhan arasında yer yer sıçramalar yapan fay, genelde düzgün ve dar bir hat boyunca uzanır. Fay, Karataş civarında birbirine paralel parçalar halinde denizin içinde devam eder. Morfolojik verilere göre ve Yumurtalık fayına paralel uzanmasına bağlı olarak, fayın düşey bileşenli doğrultu atımlı olabileceğini ileri sürmektedirler.
Yumurtalık (Adana) Fayı:
Yumurtalık-Karagedik arasında, 62 km uzunlukta, birbirine paralel çok sayıda paraçalardan oluşan KD-GB gidişli faylar, Yumurtalık Fayı olarak adlandırılmıştır. Yumurtalık-Ümraniye arasında, 25 km'lik bölümünde morfolojik olarak çok belirgin olan fay, kıyıya paralel olarak uzanmaktadır. Morfolojik verilere bağlı olarak, fayın açılma bileşenli sol yönlü doğrultu atımlı faylanma karakterinde olduğunu ileri sürmektedir.


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