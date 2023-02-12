Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat Pazartesi saat 4.17'de 7,7; Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem olurken, Gaziantep'te de büyüklükleri 6,4 ile 6,5 olan iki deprem meydana geldi.

7,7 büyüklüğündeki depremin ardından saat 13.24'te bir deprem daha meydana geldi. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan depremin büyüklüğü 7,6 olarak kaydedildi ve bu depremlerinden ardından 1891 artçı deprem meydana geldi. Deprem, Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da yıkıma yol açtı.

Depremden yaralı çıkanlar tetanoz aşısını yaptırmalı mı?

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan’ın deprem bölgesindeki 10 ilde yaşanabilecek muhtemel sağlık sorunlarına ilişkin çarpıcı tespitleri şöyle: “Depremde en çok korktuğumuz şeylerden biri de tetanozdur. Çünkü bu yıkıntı altından çıkarılan yaralıların tamamına. Eğer bir şekilde 5 yıl içinde tetanoz aşısı olmadığı öğrenilebilirse hemen çıkarılır çıkarılmaz yapılacak ilk işlerden biri tetanoz aşısı yapmak olmalı.”

"Ortaya çıkabilecek enfeksiyonlara karşı gerekli tedbirler alınıyor"

Afet bölgesinde mobil eczanelerin devreye girmeye başladığı ve köylere sağlık hizmetinin ulaştırılmaya devam ettiğinin altını çizen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sözlerini şöyle sürdürdü: "Halk Sağlığı Koordinasyon merkezlerimiz kuruldu. Deprem sonrası ortaya çıkabilecek enfeksiyonlara karşı gerekli tedbirler alınıyor. Bölgeye kuduz ve tetanos aşısı sevk edildi. Halk Sağlığı merkezlerimiz de hijyen malzemeleriyle ilgili desteği sağlamaktadır. Afet bölgesinde sağlık sisteminin çalıştığını bir kez daha ifade etmek isterim. Devlet ve millet buradadır. Sağlık ordumuz burada ve hizmet başındadır."

Bakan Koca, bölgede arama ve kurtarma çalışmalarının sürdüğüne ve 6'ncı günde enkaz altından sağ çıkarılan kişilerin bulunduğuna işaret ederek, mücadele azmini, umudu artıran bu gelişmelerin devam etmesi temennisinde bulundu.

Depremde yaralı olarak kurtarılanların sayısı kaç?

Koca, son duruma ilişkin, şunları kaydetti: "Deprem faciasında 80 bin 278 kişi ise yaralı olarak kurtuldu. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Enkaz altından kurtarılan vatandaşlarımızın acil müdahalesinden sonra hava araçlarıyla 1174, kara ambulanslarıyla 20 bin 130, deniz araçlarıyla 327 olmak üzere toplam 21 bin 631 hastamızın tedavilerinin devam ettirebilmesi amacıyla bölge dışı illere transferi sağlandı."







