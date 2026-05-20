Yasa dışı bahiste büyüklük 60 milyar dolar

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Tüm kurumlarımızın koordinasyonuyla, yasa dışı bahis ve bağlantılı suç yapılarıyla mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz” dedi. Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı'nın ardından yasa dışı bahisle mücadele ile ilgili çarpıcı veriler paylaştı. Yılmaz, “Yasa dışı bahis, adı üzerinde yasa dışı bir alan olduğu için rakamları tam ve kesin şekilde tespit etmek kolay değil. Ancak farklı değerlendirmelerde 20 milyar dolardan 60 milyar dolara kadar uzanan boyutlardan bahsediyoruz. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda kapsamlı ve çok boyutlu bir eylem planı hazırladık. Mücadelenin yalnızca adli boyutuyla değil, iletişim, finansal takip, uluslararası iş birliği ve dijital denetim mekanizmalarıyla birlikte ele alındığı bütüncül bir süreç yürütülüyor” dedi.