Yasa dışı bahiste büyüklük 60 milyar dolar

Nur Banu Aras
04:0020/05/2026, Çarşamba
Cevdet Yılmaz.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yasa dışı bahis ekonomisinin ulaştığı boyutun 20 milyar dolardan 60 milyar dolara kadar çıktığını söyledi. Son dönemde yasa dışı bahisle mücadelede önemli bir mesafe katedildiğini belirten Yılmaz, “Tüm kurumlarımızın koordinasyonuyla mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Tüm kurumlarımızın koordinasyonuyla, yasa dışı bahis ve bağlantılı suç yapılarıyla mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz” dedi. Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı'nın ardından yasa dışı bahisle mücadele ile ilgili çarpıcı veriler paylaştı. Yılmaz, “Yasa dışı bahis, adı üzerinde yasa dışı bir alan olduğu için rakamları tam ve kesin şekilde tespit etmek kolay değil. Ancak farklı değerlendirmelerde 20 milyar dolardan 60 milyar dolara kadar uzanan boyutlardan bahsediyoruz. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda kapsamlı ve çok boyutlu bir eylem planı hazırladık. Mücadelenin yalnızca adli boyutuyla değil, iletişim, finansal takip, uluslararası iş birliği ve dijital denetim mekanizmalarıyla birlikte ele alındığı bütüncül bir süreç yürütülüyor” dedi.

ULUSLARARASI İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK

Yasa dışı bahis faaliyetlerinin büyük bölümünün sanal ortam üzerinden ve yurt dışı bağlantılı yapılar aracılığıyla yürütüldüğünü vurgulayan Yılmaz, bazı ülke ve bölgelerin bu süreçlerde merkez olarak kullanılabildiğine dikkat çekti. Yılmaz, şunları kaydetti: “Bu nedenle hazırladığımız eylem planının önemli başlıklarından biri de uluslararası iş birliği oldu. İlgili ülkelerle temaslarımızı yoğunlaştırıyor, uluslararası düzeyde daha etkili iş birliği mekanizmaları ve hukuki düzenlemeler oluşturulması için çalışmalar yürütüyoruz.”




