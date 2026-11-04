Bahis çarkında 6,1 milyar lira döndü

İzmir merkezli 17 ilde uyuşturucu ticaretinden elde edilen suç gelirlerinin aklanmasına yönelik düzenlenen operasyonlarda da 31 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin 2,1 milyar liralık işlem hacmine sahip oldukları, 29,1 milyon lirayı nakit kuryelerle yurt dışına çıkardıkları, 479 milyon lirayı ise kripto varlıklar aracılığıyla soğuk cüzdanlara aktardıkları belirlendi. Şüphelilerin 163 bin uyuşturucu tablet ve 94 kilogram uyuşturucunun yasa dışı ticaretiyle bağlantılı oldukları tespit edildi.