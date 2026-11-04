Bahis çarkında 6,1 milyar lira döndü
04:00, 04/11/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
17 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
İzmir merkezli 17 ilde yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik düzenlenen operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 51 şüpheliden 25’i yakalandı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, MASAK tarafından incelenen 51 şüpheli ve 1 şirkete ait hesaplarda 280 bin ayrı işlemde toplam 6 milyar 180 milyon liralık para girişi ve çıkışı tespit edildi. Şüphelilerin örgütlü yapı içerisinde yasa dışı bahis oynattıkları, bahis oynanmasına yer ve imkan sağladıkları, elde edilen suç gelirlerinin transferine aracılık ettikleri belirlendi. İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 17 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, adreslerde yapılan aramalarda 8 cep telefonu, 8 SIM kartı, 8 USB bellek ve hard disk ele geçirildi.
2,1 milyarlık kirli trafik
- İzmir merkezli 17 ilde uyuşturucu ticaretinden elde edilen suç gelirlerinin aklanmasına yönelik düzenlenen operasyonlarda da 31 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin 2,1 milyar liralık işlem hacmine sahip oldukları, 29,1 milyon lirayı nakit kuryelerle yurt dışına çıkardıkları, 479 milyon lirayı ise kripto varlıklar aracılığıyla soğuk cüzdanlara aktardıkları belirlendi. Şüphelilerin 163 bin uyuşturucu tablet ve 94 kilogram uyuşturucunun yasa dışı ticaretiyle bağlantılı oldukları tespit edildi.
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