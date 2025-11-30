Yeni Şafak
KKTC'de Cumhuriyetçi Türk Partisinin yeni Genel Başkanı Sıla Usar İncirli oldu

22:0030/11/2025, Pazar
G: 30/11/2025, Pazar
AA
Sıla Usar İncirli
Sıla Usar İncirli

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Cumhuriyetçi Türk Partisinin olağanüstü kurultayında oyların yüzde 52,6'sını alarak Sıla Usar İncirli yeni genel başkan oldu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), Cumhuriyetçi Türk Partisinin (CTP) olağanüstü kurultayında, oyların yüzde 52,6'sını alan Sıla Usar İncirli partinin yeni genel başkanı seçildi.

Türk Ajansı Kıbrıs'ın (TAK) haberine göre, CTP'nin bugünkü olağanüstü kurultayında Erkut Şahali ve Asım Akansoy ile yarışan İncirli, 1284 oy ile oyların yüzde 52,6'sını alarak genel başkan oldu.

Oyların 801'ini alan Şahali yüzde 32,81, 356'sını alan Akansoy ise yüzde 14,58 oy oranına ulaştı.

Sonuçların açıklanmasının ardından üç aday da sahneye çıktı.

İncirli, burada yaptığı konuşmada,
"demokrasi şöleni"
için diğer adaylara ve tüm CTP'lilere teşekkür ederek, hayatının en gururlu gününü yaşadığını kaydetti.


