Berlin’in Mamdani’si: Elif Eralp 2026 seçimlerinde aday

“Berlin’in Mamdani’si” olarak anılan Eralp, Mamdani’nin zaferi sonrası bir tebrik mesajı yayınlayarak kendisinden ilham aldığını açıkladı. Eralp, Instagram hesabında Mamdani’nin zaferini övdü ve Berlin’deki kampanyasına motivasyon kaynağı olarak gösterdi. 2026 Eylül ayında Berlin’de eyalet meclisi seçimleri yapılacak ve meclis gelecek beş yıl için belediye başkanını seçecek. Geçen yıl partisi için karamsar tablo çizilirken, partide ön plana çıkması sonrası Eralp’in, rakibi muhafazakar belediye başkanı Kai Wegner’e karşı en ciddi rakip olarak kabul görüyor. Son anketlerde Die Linke, Wegner’in partisi Hristiyan Demokrat Birliği’nin sadece 3 puan gerisinde yer aldı.

Almanya için Almanya İçin Alternatif Partisi (AfD), ırkçı ve Müslüman karşıtı bir parti olarak ilk kez 2017 yılında Federal Meclise girdi. Başbakan Friedrich Merz’in liderliğindeki Hristiyan Demokrat Birliği, seçimi kazanmak için göçmen ve Müslüman karşıtı AfD’nin çizgisine yanaştı. Kendisini bir Müslüman olarak tanımlayan Eralp, “Birçok yerde göçmenlere ve Müslümanlara şüpheyle bakılıyor. Bu tutumun görülmesi ve bununla mücadele edilmesi gerekiyor” dedi. Eralp, Mamdani gibi göçmen kökenli bir aileden geliyor ve uzun yıllardır ırkçılığa karşı mücadele ediyor. Kampanyasının ana temaları, Mamdani gibi konut kriziyle mücadele, toplu taşımanın iyileştirilmesi ve yaşam maliyetlerinin düşürülmesi üzerine kurulu. Mamdani’nin kapı kapı dolaşarak yürüttüğü kampanya yöntemini benimseyen Eralp, geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda, “Temsilciler Meclisinde temsil ettiğim Kreuzberg bölgesi başta olmak üzere camileri ve Müslüman cemaatlerini düzenli olarak ziyaret ediyorum. Müslüman karşıtı ırkçılık ve ayrımcılık ortak konumuz. Bunu parlamentoya taşıyorum ve ayrımcılığı önleyecek yapılar ve tedbirler oluşturmak için çalışıyorum” dedi.