Almanya Başbakanı Merz Ukrayna'daki barış planına öneri sunduğunu belirtti

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İsviçre'nin Cenevre kentinde görüşülmeye başlanan ABD'nin Rusya-Ukrayna savaşını sonlandırmak için hazırladığı "barış planına" kendilerinin de bir öneri sunduğunu ancak bununla ilgili detay veremeyeceğini söyledi.

Şansölye Merz, Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi sonrasında düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Merz, "28 maddelik kapsamlı önerinin altında, perşembe günü en azından ilk adımı atmak için neler yapılabileceğine dair bir öneri daha sundum ancak bu öneriyi burada ayrıntılı olarak açıklamayacağım." dedi.

Ukrayna tarafında Rusya ile Amerikalıların ve Avrupalıların onayıyla üzerinde anlaşmaya varılabilecek bir madde olması için en azından bir girişimde bulunmak istediğini aktaran Merz, "Öneri şu anda Cenevre'de de tartışılıyor ancak lütfen beni bağışlayın. Şu anda bunu kamuoyuna açıklamak istemiyorum. Şu anda yapmamız gereken anlaşmalar söz konusu. Belki ilerleme kaydedebiliriz ancak bu kadar kısa sürede başarabileceğimiz konusunda hala şüpheliyim." ifadelerini kullandı.

Merz, Ukrayna için güvenilir güvenlik garantileri talebini yineleyerek 21 Kasım'da ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı telefon görüşmesinde, Rusya'nın Budapeşte Memorandumu kapsamında verdiği ve ihlal ettiği taahhütleri hatırlattığını belirtti.

O dönem Ukrayna'nın üçüncü büyük nükleer güç olduğunu hatırlatan Merz, "Hepsi sökülüp geri verildi ve hepsi hurdaya ayrıldı. Buna karşılık Ukrayna, Rusya'dan toprak bütünlüğü konusunda güvence aldı. Ancak Rusya bu anlaşmaya uymadı. O zaman olduğu gibi, 2025 yılında da Rusya'ya bir kez daha güvenilemez." diye konuştu.





ABD'ye eleştiri

Başbakan Merz, ABD hükümetinin G20 için Güney Afrika'da bulunmamasının iyi bir karar olmadığını söyleyerek "Ama bunu ABD hükümeti kendisi bilmeli. Bizim için burada olmak iyiydi." dedi.

Rusya'nın G8'e yeniden dahil edilebileceği konusunda sorulan bir soruya da Merz, ABD Başkanı Trump'ın Rusya'nın G8 formatından çıkarılmasını bugüne kadar bir hata olarak gördüğünü hatırlatarak şu yanıtı verdi:

"Bu karar, o zamanlar G8'de Amerikalıların onayıyla alınmıştı. Bu konuda bir değişiklik olacaksa, bu karar sadece bugün G7 üyesi olan ülkeler tarafından alınabilir. Şu anda, ABD dışında G7'nin altı üyesinin Rusya'yı bu gruba tekrar kabul etmeye istekli olduğunu göremiyorum."





Afrika olmadan büyük sorunlara çözüm bulunamaz

Afrika ile ilişkilere de değinen Merz, Afrika ve Avrupa'nın birbirine ihtiyacı olduğunu söyledi.

Geleceğe yatırım yapmak isteyenlerin Afrika'ya yatırım yaptığına dikkati çeken Merz, dünyanın en hızlı büyüyen 20 ekonomisinden 11'inin Afrika kıtasında yer aldığının altını çizdi.

Merz, Afrika olmadan büyük sorunlara çözüm bulunamayacağını sözlerine ekledi.



