ABD'nin Ukrayna barış planının ele alınacağı görüşmeler Cenevre'de başladı

16:0723/11/2025, Sunday
DHA
ABD'nin, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sonlandırmak için hazırladığı ‘barış planının’ ele alınacağı görüşmelerin İsviçre'nin Cenevre kentinde başladığı bildirildi.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy tarafından belirlenen heyetin Cenevre'deki çalışmalarına başladığını kaydetti.


İngiltere, Fransa ve Almanya liderlerinin ulusal güvenlik danışmanları Jonathan Powell, Emmanuel Bonn ve Gunther Sauter ile ilk toplantıyı düzenlediklerini belirten Yermak,
“Bir sonraki toplantı ABD heyeti ile yapılacak. Toplantı çok yapıcıydı. Bugün genel olarak farklı formatlarda bir dizi toplantı yapılması planlanıyor. Ukrayna için sürdürülebilir ve adil bir barışa ulaşmak amacıyla birlikte çalışmaya devam ediyoruz”
ifadelerini kullandı.




#ukrayna
#ABD
#Cenevre
