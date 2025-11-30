8 ayda üçüncü kez genel başkan seçildi

CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı’ndaki şaibe iddiaları nedeniyle genel başkanlığı tartışmaya açılan Özgür Özel, partiyi kurultaydan kurultaya sürükledi. 6 Nisan’da 21’inci Olağanüstü Kurultay’a giden ve Özel’i seçen CHP, 21 Eylül’de de 22’nci Olağanüstü Kurultay’ını gerçekleştirdi. Bu kurultayda da Özel genel başkan ilan edildi. Bu kez 39’uncu Olağan Kurultay için toplanan kurultaylar partisi CHP’de tek aday Özgür Özel, 8 ay içinde 3’üncü kez genel başkan oldu. 1385 delegeden 1357'sinin oy kullandığı kurultayda, Özel 1333 oy aldı. 24 delegenin oyu ise geçersiz sayıldı.





KILIÇDAROĞLU’NA ARINMA CEVABI

Kurultaya, son günlerde yaptığı açıklamalarla parti yönetiminin tepkisini çeken eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun arınma çağrısı damga vurdu. Özel, 74 dakika süren konuşmasında, isim belirtmeden Kılıçdaroğlu'na yanıt verdi. “Stockholm Sendromu'na kapılmamaya, dün elinden zor kurtulduğumuz celladımıza aşık olmamaya davet ediyorum” diyen Özel, sözlerini şöyle sürdürdü: “Müesses nizamla mücadeleden dönüş yoktur. Dönüşü olmayan bu yolda korkanlara da yer yoktur. Müesses nizama iş birlikçi olanlara, kara düzenin sesi olanlara, bu örgütlerin vermediği görevleri başka kapılarda arayanlara yer yoktur. CHP arınacaksa, işte bu anlayıştan arınacak. Bizi yüzde 25'e hapsetmek isteyenlerden, sokaklardan meydanlardan koparmak isteyenlerden arınacak. Çünkü bu parti artık, seçim gecesi ışıklarını erkenden söndüren, üyelerinin gözyaşı döktüğü bir parti olmayacak. CHP arınacaksa, bizi eskiye döndürmek isteyenlerden arınacak. Artık kimse bizi yenilgiye alıştıramayacak.”





Kılıçdaroğlu’nun adını anmadı

Saat 10.52'de konuşmaya başlayan Özgür Özel, kurultay salonundakilere 1 saat 14 dakika hitap etti. Konuşmasında eski genel başkanlar Altan Öymen, Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın'ın isimlerini anan Özel, konuşmasında selefi Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise

adını geçirmedi.





Erdoğan’a hakaret ettiler

Salonda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 1994’te başlayan hikayesinin anlatıldığı “Dünün mağduru, bugünün zalimi” cümleleriyle başlayan video izletildi. Erdoğan’ın görüntüleri ekrana gelince partililer yuhaladı. Bunun üzerine, davetliler arasındaki AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ve beraberindeki heyet salonu terk etti.





Söylediklerimin nesi yanlış?

Kurultay günü CHP’den çok eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu konuşuldu. Daha önce sosyal medya hesabından video mesaj paylaşıp “CHP rüşvetçilerden derhal arınmalı” çağrısı yapan Kılıçdaroğlu’nun dün Sabah gazetesinde röportajı yayımlandı. CHP’nin rüşvetlerle, yolsuzluklarla ve rüşvet çarkının müteahhitleri ile anılamayacağını ifade eden Kılıçdaroğlu, “CHP bunlarla bir araya gelemez. Üzerinde iftiralar ve yolsuzluk iddialarıyla yol alamaz, derhal arınmalı ve yoluna devam etmelidir” ifadelerini kullandı. Mevcut CHP yönetimine yönelik eleştirilerini, “Çıksınlar, söylediklerimin neresinin yanlış olduğunu millete açıklasınlar. Hodri meydan!” diye savunan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti: “Siyasetçi halka hesap verir, halka hesap sormaz. Hesap vermek her bir CHP'linin namus borcudur. CHP, hakkında iftira atan kişiler hakkında derhal hem suç duyurusunda bulunmalı hem de iftira davası açmalı. Geçmişte bazı çalışma arkadaşlarım hakkında da yolsuzluk iddiaları olmuştu. Parti içinden iddiaları araştırmak için arkadaşlarımı görevlendirmiştim. O zaman da aynı şeyi söyledim. Aklanıp siyasete dönmeliler.”



