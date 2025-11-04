Özgür Özel Avrupa kapılarında sabahlıyor

AK Parti’nin iktidara gelişinin 23. yılı olduğunu hatırlatan Erdoğan, “23 yıl önce hangi duyguları taşıyorsak, bugünde aynı heyecanı ve gururu taşıyoruz” dedi. 21-23 Ekim'de Körfez turu yaptığını anımsatan Erdoğan, şöyle devam etti: “Ana muhalefet partisi genel başkanı ülkesini şikayet etmek için Avrupa kapılarında sabahlarken biz stratejik hamlelerle Türkiye, bölgesinin cazibe merkezi haline getiriyoruz. Biz yeni genel başkana ilk etapta açıkçası bir şans tanımıştık. Göreve gelirken verdiği yurt dışında ‘Türkiye partisi olacağız’ sözünden umutlanmıştık. Fakat Sayın Genel Başkan (Özgür Özel) diğer taahhütleri gibi bunun da arkasında duramadı. İki alkış almak, bir iki taltif cümlesi duymak, birkaç marjinal tipten destek koparmak uğruna hem yüzyıllık partiyi hem de kendisini yabancılar karşısında küçük düşürdü. Bu yolun yanlışlığını kendisinin de fark edeceğine inanıyorum.”