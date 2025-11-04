Yeni Şafak
Özgür Özel Avrupa kapılarında sabahlıyor

Nur Banu Aras
04:004/11/2025, Salı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrasında konuştu.

AK Parti’nin iktidara gelişinin 23. yılı olduğunu hatırlatan Erdoğan, “23 yıl önce hangi duyguları taşıyorsak, bugünde aynı heyecanı ve gururu taşıyoruz” dedi. 21-23 Ekim'de Körfez turu yaptığını anımsatan Erdoğan, şöyle devam etti: “Ana muhalefet partisi genel başkanı ülkesini şikayet etmek için Avrupa kapılarında sabahlarken biz stratejik hamlelerle Türkiye, bölgesinin cazibe merkezi haline getiriyoruz. Biz yeni genel başkana ilk etapta açıkçası bir şans tanımıştık. Göreve gelirken verdiği yurt dışında ‘Türkiye partisi olacağız’ sözünden umutlanmıştık. Fakat Sayın Genel Başkan (Özgür Özel) diğer taahhütleri gibi bunun da arkasında duramadı. İki alkış almak, bir iki taltif cümlesi duymak, birkaç marjinal tipten destek koparmak uğruna hem yüzyıllık partiyi hem de kendisini yabancılar karşısında küçük düşürdü. Bu yolun yanlışlığını kendisinin de fark edeceğine inanıyorum.”

TERÖR İSTEMİYORUZ

Terörsüz Türkiye sürecine değinen Erdoğan, “Son 40 yılda çok büyük acılar yaşadık, ağır bedeller ödedik. Ne ülkemizde ne de komşularımızın topraklarında terörün hiçbir çeşidini görmek istemiyoruz” diye konuştu.

KAAN zirveyi zorlayacak

  • Milli muharebe tankı ALTAY’ın, TSK’ya ilk teslimatının yapıldığını ifade eden Erdoğan, “Milli muharip uçağımız KAAN’ı belirlediğimiz takvimde Hava Kuvvetlerimizin envanterine katacağız. Hürjet nasıl kendi alanında liderliğe oynuyorsa tüm süreçler tamamlandığında Allah’ın izniyle KAAN da zirveyi zorlayacaktır” diye konuştu.


