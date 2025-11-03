Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Beştepe'de üç kritik başlık: Kabine Terörsüz Türkiye, enflasyon ve Gazze gündemiyle toplandı

Beştepe'de üç kritik başlık: Kabine Terörsüz Türkiye, enflasyon ve Gazze gündemiyle toplandı

16:223/11/2025, Pazartesi
G: 3/11/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Kabine Beştepe’de toplanıyor! İşte masadaki kritik başlıklar
Kabine Beştepe’de toplanıyor! İşte masadaki kritik başlıklar

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe’de toplandı. Toplantının ana gündem maddesi, “Terörsüz Türkiye” süreci olacak. PKK’nın Türkiye’den çekilme kararının ardından yaşanan gelişmelerin değerlendirileceği toplantıda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın DEM Parti heyetiyle yaptığı görüşmenin detayları da ele alınacak.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe’de bir araya geldi. Toplantının en önemli gündem maddesini, “Terörsüz Türkiye” süreci oluşturacak. PKK’nın Türkiye’den çekilme kararı sonrası yaşanan gelişmelerin yanı sıra, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın DEM Parti heyetiyle gerçekleştirdiği görüşmenin ayrıntıları da masaya yatırılacak.



EKONOMİ GÜNDEMİNDE ENFLASYON

Kabinenin bir diğer önemli başlığı ekonomi olacak. Ekim ayı enflasyon verileriyle birlikte, alınacak ek önlemler de değerlendirilecek. Enflasyonla mücadelede yeni tedbirlerin gündeme gelmesi ve piyasaları rahatlatacak adımların ele alınması bekleniyor.


GAZZE’DEKİ SON DURUM MASADA

Kabine toplantısında dış politika gündeminde ise Gazze öne çıkıyor. Ateşkesin ardından bölgede yaşanan son gelişmeler, Türkiye’nin insani yardım faaliyetleri ve yeniden imar sürecine yönelik katkıları ele alınacak. Gazze’ye yardımların kesintisiz ulaşması ve bölgenin güvenliğine ilişkin yürütülen diplomatik girişimler de toplantıda detaylı biçimde değerlendirilecek.



EUROFIGHTER VE DİPLOMASİ TRAFİĞİ

Gündemdeki bir diğer başlık ise savunma ve diplomasi olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçtiğimiz hafta İngiltere Başbakanı ile gerçekleştirdiği görüşme sonrası imzalanan Eurofighter savaş uçağı alım anlaşması, kabine üyelerine sunulacak. Ayrıca Almanya Başbakanı Merz’in Türkiye ziyareti ve iki ülke arasındaki savunma iş birliği konularında da kabineye bilgi verilmesi bekleniyor.




#Kabine toplantısı
#Beştepe
#Recep Tayyip Erdoğan
#son dakika
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TRT Tabii televizyondan nasıl izlenir mi? TRT TABİİ CANLI YAYIN İZLEME EKRANI: Tabii Spor nasıl izlenir, ücretli mi? 3 KASIM Frekans bilgileri...