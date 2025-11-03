Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 2 saat 10 dakika süren toplantının ardından gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.





Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye vurgusu: Terörle hiçbir yere ulaşılamaz Gündem / Politika





"Terörsüz Türkiye süreci ile inşallah engelleri de tamamen kaldırıyoruz." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, menzile varıldığında kazananın 86 milyonun her bir mensubu olacağını vurguladı.

Sadece Türkiye'nin değil tüm bölge coğrafyasının da terörsüz iklimin sağladığı faydalardan istifa edeceğini belirten Erdoğan, "Terörle, şiddetle, silah ve ayrılıkçı gündemlerle hiçbir yere ulaşılamaz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

İktidardaki 23. yılımızı geride bıraktık. Bugün de aynı heyecanı aynı gururu taşıyoruz.

Milletimize hizmet sevdamız ilk günkü gibi.

Özgür Özel, kapı kapı gezip Türkiye'yi yurt dışında şikayet ediyor. Kendisine bir şans vermiştik. Selefinin kötü geleneğini devam ettirdi.

Yüzyılın konut projesini başlattık. Konut projesi başvuruları 10 Kasım'da başlıyor. İlk teslimat Mart 2027'de olacak.

Eurofighter tedarikiyle ilgili mutabakat ile yeni bir dönem başlattık.

Türkiye savunma sanayiinde tarih yazıyor. Tüm engellemelere rağmen tarih yazmaya devam edecek. Hürjet nasıl liderliğe oynuyorsa Kaan da zirvede olacak.

Kartalkaya'da meydana gelen otel yangının yüreklerimizde açtığı yaralar hala taze.

Geçtiğimiz günlerde açıklanan mahkeme kararı umarız ki bir nebze olsun yüreklere su serpmiştir.

Terörsüz Türkiye süreci ile inşallah engelleri de tamamen kaldırıyoruz.

Terör tehdidinin kalıcı olarak bitmesiyle Doğu ve Güney Doğu çok farklı bir ivme yakalayacak.

İstikrarını güvenliğini huzurunu bilhassa da kardeşliğini güçlendirmiş bir Türkiye'nin önünde Allah'ın izniyle kimse duramayacak.

Bu süreç başarıyla neticelendiğinde İstanbul kadar Diyarbakır kazanacak Antalya, Van kazanacak Bursa kadar Bitlis kazanacak.

Terörsüz Türkiye menziline varıldığında inşallah kazanan 86 milyonun her bir mensubu olacak.

Sadece ülkemiz değil Suriye'den Irak'a bölgedeki tüm kardeşlerimiz de terörsüz iklimin sağladığı faydalardan istifa edecek.

Hem iktidar ve ittifak olarak hem de millet olarak bunu mutlaka gerçekleştireceğiz.

İstikbalin mutlu ve müreffeh günlerini birlikte inşa edeceğiz.

Terörle, şiddetle, silah ve ayrılıkçı gündemlerle hiçbir yere ulaşılamaz.

Parlak yarınlara beraberce yürüyeceğiz.

Ayrıntılar geliyor...