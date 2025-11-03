Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mescid-i Aksa'nın kutsiyetine zarar verilmesine asla müsaade etmeyiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İSEDAK toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;

Suriyeli kardeşlerimiz çok ağır bedeller ödedi. Başka ülkelere hicret etmek zorunda kaldı. Kardeşlik ve komşuluk görevimizi yerine getirmeye çalıştık.

14 yıl boyunca Suriye'yi kan gölüne çeviren mezalim nihayet sona erdi. Suriye şimdi toparlanma sürecinde.

Türkiye olarak sağlıktan sosyal hizmetlere kadar Suriye halkına destek vermeye devam ediyoruz.

Suriye'nin yeniden ayağa kalkması, bir an önce eski günlerine kavuşması temel önceliğimizdir. Suriye özel destek programını başlatıyoruz. Suriye'ye proje desteği sunacağız.

Kıbrıs Türklerinin adalet mücadelesine daha fazla omuz verilmeli. Biz de Kıbrıs Türklerinin haklı davasında her zaman yanında olacağız.

Türkiye soykırımı en güçlü tepkiyi veren ülkelerden biri olmuştur. Zalimlerin karşısına dikildik. Kalıcı ateşkes konusunda büyük çaba sarf ettik. Gazze'deki kardeşlerimizin uğradığı mezalimi uluslararası toplumun gündeminde tuttuk.

Hamas, İsrail görüşmeleri ateşkesle sonuçlandı. Sürece destek veren bölge ülkelerinin tamamına şükranlarımı sunuyorum.

İsrail'in sicili çok kötü, ateşkese rağmen saldırılarına devam ediyor.

Gazze'de yeniden imar çalışmalarına başlamamız, daha fazla insani yardım ulaştırmamız gerekiyor.

Ne Batı Şeria'nın ilhakına ne Kudüs'ün statüsünün değiştirilmesine ne Mescid-i Aksa'nın kutsiyetine zarar verilmesine asla müsaade etmeyiz.

Filistin devleti kurulana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz.

Sudan'da sivil halka yönelik katliamları hiç kimse kabul edemez, buna sessiz kalamayız. Sudan'da akan kanın durdurulmasında en büyük sorumluluk İslam dünyasına düşüyor. Sudan'daki katliamları göğsünde taş değil kalp taşıyan hiç kimse kabul edemez.



