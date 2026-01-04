Yunanistan hava sahasındaki teknik arıza GKRY'ye uçuşlarda aksamalara neden oldu

Atina ve Makedonya bölge kontrol merkezlerinde kullanılan bazı radyo frekanslarında saat 09.00'dan itibaren yaşanan teknik sorunun, hava trafik kontrolörleri ile pilotlar arasındaki iletişimi olumsuz etkilediği bildirilmiş, bu nedenle Yunanistan'da havalimanlarında iniş ve kalkışlar geçici olarak durdurulmuştu.