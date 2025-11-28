Yeni Şafak
KKTC'den korsan girişime net tepki: Lübnan-GKRY anlaşması hükümsüzdür

04:0028/11/2025, Cuma
G: 28/11/2025, Cuma
Nikos Hristodulidis, Joseph Aoun
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı, Lübnan ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasında imzalanan deniz yetki alanı anlaşmalarının, Kıbrıs Türk halkının eşit haklarını yok saydığı gerekçesiyle bütünüyle hükümsüz olduğunu açıkladı.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun ile 26 Kasım’da Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta bir araya gelmiş, deniz sınırları anlaşması imzalanmıştı. Bakanlık, anlaşmanın yalnızca Kıbrıs Türk halkının meşru hak ve çıkarlarını ihlal etmekle kalmadığı, aynı zamanda Doğu Akdeniz’de hâlihazırda kırılgan olan dengeleri temelden sarsma tehlikesi taşıdığını vurguladı. Açıklamada, "Lübnan hükümeti 23 Ekim 2025 tarihli Bakanlar Kurulu toplantısında Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ile 2007 yılında varılmış olan deniz yetki alanlarının sınırlandırılması anlaşmasının yaklaşık 18 yıl askıda kaldıktan sonra onaylandığını duyurmuştu" denildi.

Kıbrıslı Türklerin hakkı gasbedilemez

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli ise X'te yaptığı açıklamda, "Bölge ülkeleri başta olmak üzere, uluslararası toplumu GKRY'nin bu tek taraflı adımlarına destek vermemeye ve

adanın egemen ve eşit unsuru olan Kıbrıslı Türklerin meşru hak ve çıkarlarını gasbetmeye yönelik girişimlere alet olmamaya davet ediyoruz" dedi.



