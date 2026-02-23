Apple’ın iPhone 18 Pro planı ortaya çıktı: Renk değişikliği gündemde

Apple’ın yeni amiral gemisi modeli iPhone 18 Pro için dikkat çekici bir renk hazırlığında olduğu iddia edildi. Sektör kaynaklarına göre teknoloji devi, iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max serisinde derin kırmızı bir renk seçeneğini test ediyor. Bu adımın, son dönemde renk çeşitliliğine verilen önemin bir sonucu olduğu belirtiliyor.

Renk paletinde genişleme adımı

Bloomberg analisti Mark Gurman’ın raporuna göre Apple, üst segment iPhone modellerinde daha iddialı tonlara yöneliyor. Geçtiğimiz yıl satışa sunulan turuncu renkli iPhone modellerinin özellikle Çin’de güçlü talep görmesi, şirketin stratejisinde etkili oldu. Marka, turuncu seçeneği korurken kullanıcıların uzun süredir beklediği koyu kırmızı tonu da seriye dahil etmeyi planlıyor.

Bu gelişme, iPhone 18 Pro serisinin tasarım tarafında küçük ama dikkat çekici yenilikler barındıracağına işaret ediyor.

Katlanabilir modelde sade tercihler

Öte yandan Apple’ın ilk katlanabilir telefonu olması beklenen iPhone Fold için daha muhafazakâr bir renk yaklaşımı benimsendiği ifade ediliyor. Sızıntılara göre katlanabilir model; siyah, koyu gri, beyaz ve açık gümüş gibi klasik tonlarla piyasaya çıkacak.

Pro serisindeki canlı renklerin aksine, yeni form faktörüne sahip iPhone Fold’un daha sade bir görünümle konumlandırılması planlanıyor.

Tasarımda büyük değişim beklenmiyor

Geçmiş yıllarda da benzer kırmızı tonlarının gündeme geldiği ancak seri üretime geçmediği biliniyor. Bu nedenle yeni iddianın nihai ürünle örtüşüp örtüşmeyeceği henüz netlik kazanmış değil.

Ayrıca sızdırılan bilgilere göre Apple, iPhone 18 Pro serisinde köklü bir tasarım değişikliğine gitmeyecek. Bir önceki neslin yüksek satış performansı nedeniyle şirketin mevcut tasarım çizgisini büyük ölçüde koruması bekleniyor.







