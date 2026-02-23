Apple’ın iOS 26 işletim sistemi için hazırladığı iOS 26.3.1 güncellemesi kısa süre içinde kullanıcılarla buluşabilir. Şirketin mart ayı başında gerçekleştirmeyi planladığı ürün duyuruları öncesinde yayımlanması beklenen sürüm, teknik sorunların giderilmesine odaklanan bir geçiş paketi olarak değerlendiriliyor.

Hata düzeltmeleri ve güvenlik önceliği

Sektör kaynaklarına göre iOS 26.3.1, kapsamlı yenilikler yerine sistem kararlılığını artırmaya yönelik düzenlemeler içerecek. Güncellemenin özellikle güvenlik açıklarının kapatılması ve performans sorunlarının giderilmesi amacıyla hazırlandığı ifade ediliyor.

Geçtiğimiz ay kullanıma sunulan iOS 26.2.1 sürümü de benzer bir çizgide ilerlemiş, ikinci nesil AirTag için teknik destek sağlamıştı. iOS 26.3.1’in de benzer şekilde mart ayının ilk haftasında duyurulması beklenen yeni Apple ürünleriyle ilgili bazı altyapı düzenlemeleri içerebileceği konuşuluyor. Ancak bu konuda resmi bir açıklama bulunmuyor.

Mart ayındaki Apple etkinlik takvimi

Apple’ın 2 Mart Pazartesi ile 4 Mart Çarşamba tarihleri arasında üç günlük bir duyuru programı planladığı bildiriliyor. Bu süreçte yeni donanım modellerinin tanıtılması bekleniyor.

Tanıtımların ardından “Apple Experience” adı verilen özel bir etkinlik düzenlenecek. Seçili basın mensupları ve içerik üreticileri yeni cihazları yerinde inceleme fırsatı bulacak. Organizasyonların New York, Londra ve Şanghay’da eş zamanlı gerçekleştirilmesi planlanıyor. Programın 4 Mart günü Doğu Saati ile 09.00’da başlaması öngörülüyor.

Diğer sistem sürümleri belirsiz

iOS 26.3.1’e paralel olarak macOS veya diğer Apple yazılım platformları için güncelleme yayımlanıp yayımlanmayacağı henüz netleşmiş değil. Özellikle masaüstü işletim sistemi tarafında eş zamanlı bir sürüm gelip gelmeyeceği konusunda şirketten resmi doğrulama yapılmadı.

iOS 26.4’e geçiş adımı

Teknoloji çevrelerinde iOS 26.3.1, iOS 26.3 ile daha kapsamlı olması beklenen iOS 26.4 arasında konumlanan bir ara sürüm olarak değerlendiriliyor. Mart sonu ya da nisan başında çıkması beklenen iOS 26.4’ün servis tarafında yeni özellikler sunacağı ifade ediliyor.