Samsung’un yeni amiral gemisi Galaxy S26 Ultra, tanıtım öncesi ortaya çıkan resmi materyallerle gündemde. Sızdırılan görseller, cihazın batarya kapasitesi ve şarj performansına dair detayları netleştirirken, özellikle hızlı şarj tarafında beklenen sıçramanın gerçekleşmediğini gösteriyor.

Batarya kapasitesi değişmedi

Paylaşılan bilgilere göre Galaxy S26 Ultra, 5.000 mAh batarya ile geliyor. Bu değer, bir önceki model olan Galaxy S25 Ultra ile aynı seviyede. Dolayısıyla Samsung, pil kapasitesi bakımından yeni modelde donanımsal bir artışa gitmemiş görünüyor.

Akıllı telefon pazarında batarya ömrü kullanıcı tercihlerini doğrudan etkilerken, özellikle Türkiye gibi mobil internet kullanımının yoğun olduğu ülkelerde uzun kullanım süresi önemli bir kriter olmaya devam ediyor. Ancak mevcut veriler, S26 Ultra’nın bu noktada selefinden ayrışmadığını ortaya koyuyor.

60W beklentisi karşılık bulmadı

Son dönemde teknoloji kulislerinde Galaxy S26 Ultra’nın kablolu şarj hızının 45W’tan 60W’a çıkarılacağı konuşuluyordu. Ne var ki sızdırılan tanıtım görselinde yer alan “30 dakikada yüzde 75 şarj” ifadesi, Galaxy S25 Ultra için açıklanan değerle örtüşüyor.

Bu tablo, Samsung’un resmi olarak 60W desteği sunsa dahi pratik şarj süresinde belirgin bir fark olmayabileceğine işaret ediyor. Şirketin termal yönetim ya da enerji verimliliği tarafında iyileştirme yapıp yapmadığı ise cihazın gerçek kullanıcı deneyimleriyle netleşecek.

Tanıtım tarihi 25 Şubat

Samsung Galaxy S26 serisi, 25 Şubat’ta düzenlenecek etkinlikle kamuoyuna sunulacak. Tanıtımın ardından yapılacak ön incelemeler ve kullanıcı testleri, özellikle batarya performansı ve hızlı şarj konusunda iddiaların sahadaki karşılığını gösterecek.