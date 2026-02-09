Yeni Şafak
Gökte güç gösterisi! Jetler havalandı Mehmetçik gururla paylaştı: Elektronik Harp Destekli Taarruz görüntüleri sosyal medyayı salladı

Gökte güç gösterisi! Jetler havalandı Mehmetçik gururla paylaştı: Elektronik Harp Destekli Taarruz görüntüleri sosyal medyayı salladı

12:529/02/2026, Pazartesi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Balıkesir’deki 6’ncı Ana Jet Üs Komutanlığına bağlı jet filolarının katılımıyla elektronik harp destekli ‘çok uçaklı taarruz’ eğitiminin başarıyla gerçekleştirildiğini açıkladı.

MSB, resmi sosyal medya hesaplarından Balıkesir’in Bandırma ilçesinde 6’ncı Ana Jet Üs Komutanlığına bağlı 161’inci ve 162’nci Jet Filo Komutanlıklarının katılımıyla elektronik harp destekli ‘çok uçaklı taarruz’ eğitiminin başarıyla gerçekleştiğini duyurdu. 

Aynı zamanda, başarıyla tamamlanan görevin ardından, Çanakkale Şehitliği’nin saygıyla selamlandığı bildirildi.


"Elektronik harp destekli ‘çok uçaklı taarruz’ eğitimi başarıyla icra edildi"

MSB tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:


"6’ncı Ana Jet Üs Komutanlığımıza bağlı 161’inci ve 162’nci Jet Filo Komutanlıklarımızın katılımıyla elektronik harp destekli ’çok uçaklı taarruz’ eğitimi başarıyla icra edildi. Görevin tamamlanmasının ardından pilotlarımız; her karış toprağı kahramanlık kokan bu mukaddes diyarda, ‘Çanakkale geçilmez’ sözünü tarihe altın harflerle yazdıran ecdadımızı saygıyla selamladı. Bu anlamlı selamlamanın ardından uçaklarımız, Bandırma’da konuşlu 6’ncı Ana Jet Üs Komutanlığımıza emniyetle iniş yaptı."

İşte 'çok uçaklı taarruz’ eğitiminden gurulandıran görüntüler

