Gökte güç gösterisi! Jetler havalandı Mehmetçik gururla paylaştı: Elektronik Harp Destekli Taarruz görüntüleri sosyal medyayı salladı

"6’ncı Ana Jet Üs Komutanlığımıza bağlı 161’inci ve 162’nci Jet Filo Komutanlıklarımızın katılımıyla elektronik harp destekli ’çok uçaklı taarruz’ eğitimi başarıyla icra edildi. Görevin tamamlanmasının ardından pilotlarımız; her karış toprağı kahramanlık kokan bu mukaddes diyarda, ‘Çanakkale geçilmez’ sözünü tarihe altın harflerle yazdıran ecdadımızı saygıyla selamladı. Bu anlamlı selamlamanın ardından uçaklarımız, Bandırma’da konuşlu 6’ncı Ana Jet Üs Komutanlığımıza emniyetle iniş yaptı."