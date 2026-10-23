Bakan Kurum duyurdu: Yüz binlerce kişi Antalya'ya gelecek

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul’da Medya Kuruluşlarının Genel Yayın Yönetmenleri ile COP31 Buluşması'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Dünyanın siyasi istikrarsızlıklar, savaşlar ve ekonomik krizlerle mücadele ettiğine dikkati çeken Bakan Murat Kurum, bu sorunların geçici olduğunu, asıl büyük krizin iklim değişikliği olduğunu söyledi. COP31 kapsamında Antalya'da küresel çözümlerin ele alınacağını belirten Kurum, Türkiye'nin iklim alanındaki çalışmalarını dünyayla paylaşacağını ifade etti.

Bakan Kurum'un açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

Değerli dostlar, sözlerimin hemen başında sizlerin aracılığıyla tüm milletimiz ve insanlıkla şunu paylaşmak isterim. Şu anda hepimiz yaşanabilir bir dünyanın tükenişine maalesef şahitlik ediyoruz.

Bugün dünya siyasi istikrarsızlıkların derinleştiği, çatışmaların ve sıcak savaşların milyonları yerinden ettiği, ekonomik krizlerin ve barınma gibi temel insani sorunların tüm coğrafyaları sarstığı son derece kırılgan bir dönemden geçiyor.

Küresel konut krizleri bugün Avrupa ve dünyanın birçok bölgesinde yaşanan krizler, yine enerji darboğazları ve küresel tedarik zincirlerindeki kırılmalar, karar alıcıların ve liderlerin mesaisini bu krizleri yönet meye mahkum ediyor.

Devletler ve uluslararası aktörler artık jeopolitik gerginlikler, ve ardı arkası kesilmeyen çatışmalarla boğuşmak zorunda kalıyorlar. Maalesef dünyanın öncelikleri bu anlık tehditlerin söndürülmesine odaklanmış durumda.

Her gün yenisi eklenen siyasi çalkantılar, insanlığı dar bir güvenlik ve istikrarsızlık sarmalının içine hapsetmiş gibi görünüyor. Ne var ki bugün ulusal ve küresel ölçekte yine gündemi meşgul eden bu siy asi ve ekonomik çalkantıların hepsi geçici birer dalgalanmalardan ibarettir. Çünkü ekonomik krizler aşılacak. Siyasi istikrarsızlıklar yerini yeni dengelere bırakacaktır.

İklim meselesi hayatın her alanına uzanıyor. Asıl büyük kriz iklim değişikliği. İklimin geleceği Antalya'da konuşulacak. 50'den fazla ülkeyle ikili temas kurduk. Yüz binleri Antalya'da ağırlayacağız. Çözümlerimizi dünya ile paylaşacağız."