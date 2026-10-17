Hâne’nin yeni durağı Rusya

Albayrak Grubu’nun geleneksel İslam sanatlarını uluslararası alanda tanıtmak amacıyla 12 yıldır sürdürdüğü sergi yolculuğu, Rusya’nın başkenti Moskova’ya ulaştı. Bu yıl “Hâne” temasıyla sanatseverlerle buluşan sergi, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Yunus Emre Enstitüsü iş birliğinde 16 Ekim’de Moskova Yunus Emre Enstitüsü’nde açıldı. Paris ve Madrid’in ardından Moskova’da kapılarını açan sergi, Türk ve Rus kültürleri arasında sanat aracılığıyla ortak bir zemin oluşturmayı amaçlıyor.

İki ülke arasında kültürel köprü

Serginin açılışına Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç, Moskova Büyükelçiliği Müsteşarı Günhan Emre Ersoy, Yunus Emre Enstitüsü Moskova Müdürü Dr. Ersin Akbulut, Albayrak Medya Genel Müdürü Abdullah Hanönü, Albayrak Medya Genel Müdür Yardımcısı Ziya Kadam, Albayrak Grubu Kurumsal İletişim Koordinatörü Esad Sivri ve hattat İbrahim Şengül katıldı.

"Türkiye-Rusya ilişkileri ekonomi ve enerjiyle sınırlı değil"

Açılışta konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, serginin aile temasına ve Türkiye-Rusya ilişkilerinin kültürel boyutuna dikkat çekti. Hâne’nin iki ülke arasındaki iş birliğinin yalnızca ekonomi ve enerji alanlarıyla sınırlı olmadığını ortaya koyduğunu belirten Bayraktar, şu ifadeleri kullandı: “Albayrak Grubu’nun her yıl farklı bir temada hayata kazandırdığı bu güzide serginin bu yılki teması aile. Bu yönüyle sergi büyük bir önem taşıyor. Ancak bu güzel anlamın ötesinde, Hâne İslam Sanatları Sergisi, Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkilerin sadece ekonomi ve enerji alanındaki iş birlikleri ile sınırlı olmadığını göstermiştir. Bu sergi ile iki ülke arasındaki kültür ve sanata dayalı iş birliğini de görmüş olduk. Rus insanına medeniyetimizin değerlerini tanıtmak açısından değerli bir iş yapılmış.”

Paris ve Madrid'den sonra Moskova

Albayrak Grubu’nun İslam sanatlarını farklı coğrafyalarda tanıtmak amacıyla yürüttüğü çalışmalar, 12 yıldır dört kıtaya ve onlarca ülkeye uzanıyor. Tunus’tan İngiltere’ye, Tanzanya’dan Özbekistan’a kadar farklı ülkelerde sanatseverlerle buluşan sergiler, bu yıl da uluslararası yolculuğunu sürdürdü.

Hâne, Türkiye’de Kültür Yolu Festivali kapsamında Şanlıurfa, Mersin, Trabzon, Bursa, Erzurum, Kayseri, Ankara ve Gaziantep’te ziyaretçilerle buluştu. Yurt dışında ise önce Paris’e, ardından Madrid’e konuk olan sergi, Moskova durağıyla Avrupa ve Avrasya coğrafyasındaki kültür yolculuğuna yeni bir halka ekledi.

Tophane-i Âmire’deki açılış programının ardından bir ay içinde yaklaşık 100 bin sanatseveri ağırlayan Hâne, geleneksel İslam sanatlarını farklı kültürlerden ziyaretçilerle buluşturmayı sürdürüyor. Serginin farklı şehirlerde sanatseverlerle buluşması, İslam sanatlarının evrensel anlatım gücünü ve kültürler arası etkileşimdeki rolünü de öne çıkarıyor.

Hâne 30 Ekim'e kadar ücretsiz ziyaret edilebilecek

Hâne İslam Sanatları Sergisi, 16-30 Ekim tarihleri arasında Moskova Yunus Emre Enstitüsü’nde ziyaretçilerini ağırlayacak. Sergi, Verhnyaya Radişevskaya Sokağı No: 5, Bina 5 adresinde ücretsiz olarak gezilebilecek.

Hayat

Tamer Karadağlı ilk kez sahnelenen Sumud tiyatrosu sonrası konuştu: Gazze'ye kayıtsız kalamazdık kalmadık kalmayacağız

Hayat

Gece müzeciliğinde ziyaretçi sayısı 1,3 milyonu aştı

Hayat

12 yıldır koruduğu tarihi eserleri teslim etti