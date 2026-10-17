Anasayfa
Hayat
Kültür Sanat
Hâne’nin yeni durağı Rusya

Hâne’nin yeni durağı Rusya

Yeni Şafak
10:58, 17/10/2026, CumartesiG: Güncelleme: 11:24, 17/10/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
GoogleYeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Hâne’nin yeni durağı Rusya
Hane sergisi 30 Ekim'e kadar Moskova'da

Albayrak Grubu’nun 12 yıldır sürdürdüğü İslam Sanatları Sergileri’nin yeni durağı Moskova oldu. Paris ve Madrid’in ardından Rusya’nın başkenti Moskova'ya ulaşan Hâne İslam Sanatları Sergisi, 30 Ekim’e kadar ücretsiz ziyaret edilebilecek. Serginin açılışına Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da katıldı.

Albayrak Grubu’nun geleneksel İslam sanatlarını uluslararası alanda tanıtmak amacıyla 12 yıldır sürdürdüğü sergi yolculuğu, Rusya’nın başkenti Moskova’ya ulaştı. Bu yıl “Hâne” temasıyla sanatseverlerle buluşan sergi, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Yunus Emre Enstitüsü iş birliğinde 16 Ekim’de Moskova Yunus Emre Enstitüsü’nde açıldı. Paris ve Madrid’in ardından Moskova’da kapılarını açan sergi, Türk ve Rus kültürleri arasında sanat aracılığıyla ortak bir zemin oluşturmayı amaçlıyor.

İki ülke arasında kültürel köprü

Serginin açılışına Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç, Moskova Büyükelçiliği Müsteşarı Günhan Emre Ersoy, Yunus Emre Enstitüsü Moskova Müdürü Dr. Ersin Akbulut, Albayrak Medya Genel Müdürü Abdullah Hanönü, Albayrak Medya Genel Müdür Yardımcısı Ziya Kadam, Albayrak Grubu Kurumsal İletişim Koordinatörü Esad Sivri ve hattat İbrahim Şengül katıldı.

"Türkiye-Rusya ilişkileri ekonomi ve enerjiyle sınırlı değil"

Açılışta konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, serginin aile temasına ve Türkiye-Rusya ilişkilerinin kültürel boyutuna dikkat çekti. Hâne’nin iki ülke arasındaki iş birliğinin yalnızca ekonomi ve enerji alanlarıyla sınırlı olmadığını ortaya koyduğunu belirten Bayraktar, şu ifadeleri kullandı: “Albayrak Grubu’nun her yıl farklı bir temada hayata kazandırdığı bu güzide serginin bu yılki teması aile. Bu yönüyle sergi büyük bir önem taşıyor. Ancak bu güzel anlamın ötesinde, Hâne İslam Sanatları Sergisi, Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkilerin sadece ekonomi ve enerji alanındaki iş birlikleri ile sınırlı olmadığını göstermiştir. Bu sergi ile iki ülke arasındaki kültür ve sanata dayalı iş birliğini de görmüş olduk. Rus insanına medeniyetimizin değerlerini tanıtmak açısından değerli bir iş yapılmış.”

Paris ve Madrid'den sonra Moskova

Albayrak Grubu’nun İslam sanatlarını farklı coğrafyalarda tanıtmak amacıyla yürüttüğü çalışmalar, 12 yıldır dört kıtaya ve onlarca ülkeye uzanıyor. Tunus’tan İngiltere’ye, Tanzanya’dan Özbekistan’a kadar farklı ülkelerde sanatseverlerle buluşan sergiler, bu yıl da uluslararası yolculuğunu sürdürdü.

Hâne, Türkiye’de Kültür Yolu Festivali kapsamında Şanlıurfa, Mersin, Trabzon, Bursa, Erzurum, Kayseri, Ankara ve Gaziantep’te ziyaretçilerle buluştu. Yurt dışında ise önce Paris’e, ardından Madrid’e konuk olan sergi, Moskova durağıyla Avrupa ve Avrasya coğrafyasındaki kültür yolculuğuna yeni bir halka ekledi.

Tophane-i Âmire’deki açılış programının ardından bir ay içinde yaklaşık 100 bin sanatseveri ağırlayan Hâne, geleneksel İslam sanatlarını farklı kültürlerden ziyaretçilerle buluşturmayı sürdürüyor. Serginin farklı şehirlerde sanatseverlerle buluşması, İslam sanatlarının evrensel anlatım gücünü ve kültürler arası etkileşimdeki rolünü de öne çıkarıyor.

Hâne 30 Ekim'e kadar ücretsiz ziyaret edilebilecek

Hâne İslam Sanatları Sergisi, 16-30 Ekim tarihleri arasında Moskova Yunus Emre Enstitüsü’nde ziyaretçilerini ağırlayacak. Sergi, Verhnyaya Radişevskaya Sokağı No: 5, Bina 5 adresinde ücretsiz olarak gezilebilecek.


Tamer Karadağlı ilk kez sahnelenen Sumud tiyatrosu sonrası konuştu: Gazze'ye kayıtsız kalamazdık kalmadık kalmayacağız
Hayat
Tamer Karadağlı ilk kez sahnelenen Sumud tiyatrosu sonrası konuştu: Gazze'ye kayıtsız kalamazdık kalmadık kalmayacağız
Gece müzeciliğinde ziyaretçi sayısı 1,3 milyonu aştı
Hayat
Gece müzeciliğinde ziyaretçi sayısı 1,3 milyonu aştı
12 yıldır koruduğu tarihi eserleri teslim etti
Hayat
12 yıldır koruduğu tarihi eserleri teslim etti
Başlıklar :KültürsanatRusyasergi
Sayfa Sonu
Yeni Şafak
TRENARFRRUUR
Türkiye’nin Birikimi. Uluslararası Medya Grubu.

Türkiye’nin gündemini belirleyen haber kaynağına hoş geldiniz! Tarafsız, dinamik ve derinlemesine habercilik anlayışıyla Yeni Şafak, okuyucularına güncel gelişmelerin ötesinde bir deneyim sunuyor. Siyaset ve ekonomiden kültür-sanat ve spor dünyasına kadar geniş bir yelpazede sunduğu haberlerle, hem Türkiye’de hem de dünyada neler olup bittiğini anında öğrenin. Dijital platformlarıyla her an, her yerden en doğru bilgiye ulaşın; Yeni Şafak’la gündemi yakalayın!

Sosyal medyada bizi takip edin
Mobil Uygulamaları indirin

Gündemi cebinizde taşıyın! Yeni Şafak’ın mobil uygulamalarıyla, en güncel haberlere anında ulaşın. Siyasetten ekonomiye, spordan kültür-sanat dünyasına kadar geniş bir içerik yelpazesi parmaklarınızın ucunda! Hem iOS, hem Android hem de Huawei cihazlarınızda kolayca indirerek, günün her anında en doğru bilgiye hızlıca erişin. Hemen indirin, dünyadaki gelişmeleri kaçırmayın!

App Store’dan indirinGoogle Play’dan alınApp Galeri ile keşfedin
Mikro Siteler
15 Temmuz

Yenisafak.com’un 15 Temmuz mikro sitesiyle, o geceyi tüm detaylarıyla yeniden yaşayın ve demokrasinin zaferine tanıklık edin. Video içerikler, özel röportajlar ve fotoğraf galerileriyle, 15 Temmuz’un kahramanlık dolu hikayesine dair her şeyi keşfedin.

Türkiye Seçimleri

Yenisafak.com’un seçim mikro sitesinde, anlık seçim bilgileri ve Türkiye’nin siyasi tarihindeki tüm seçimlerin detaylı analizleri bir arada. Geçmişten bugüne seçim sonuçları ve siyasi gelişmeleri inceleyerek Türkiye’nin demokratik sürecine dair kapsamlı bir bakış edinin. Canlı sonuçlar ve uzman yorumlarıyla seçimlerin kalbinde yer alın!

Kudüs : Bir şehrin Hikayesi

Müslümanlar için Kudüs, sadece bir şehir değil, İslam’ın kalbindeki kutsal bir mirastır. Kudüs’ün İslam dünyasındaki eşsiz yerini keşfetmek ve bu kadim şehrin bugünkü anlamına tanık olmak için hemen şimdi keşfetmeye başlayın!

Kategoriler
Bugün
Gündem
Video
Foto Galeri
Son Dakika
Haberler
DünyaOrtadoğuAvrupaAsyaAmerikaAfrikaAntarktikaOkyanusya
EkonomiTürkiye EkonomisiDünya EkonomisiOtomotivTarım ve GıdaGayrimenkul & KonutPiyasalar ve YatırımMaaş & Sosyal Güvenlikİş Dünyası ve Girişim
SeçimSeçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Oy Oranları 2024İstanbul Seçim SonuçlarıAnkara Seçim Sonuçlarıİzmir Seçim SonuçlarıAdana Seçim SonuçlarıBursa Seçim SonuçlarıAntalya Seçim SonuçlarıKonya Seçim Sonuçları
HayatAktüelKültür SanatSağlıkSinemaSeyahatYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar Eki
SporBasketbolFutbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıDiğerBilgi
YazarlarBugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları
Namaz Vakitleriİstanbul Namaz VakitleriAnkara Namaz Vakitleriİzmir Namaz VakitleriSabah Namazı Vakti Öğle Namazı Vakti İkindi Namazı Vakti Akşam Namazı Vakti Yatsı Namazı Vakti Teravih Namazı Vakti
ÖzgünÖzgün HaberlerYemek TarifleriHotmail GirişÇarpım TablosuInstagram SilmeInstagram Dondurma
Ramazanİmsakiye 2024İstanbul İmsakiyeAnkara İmsakiyeİzmir İmsakiyeİstanbul İftar VaktiAnkara İftar VaktiKonya İftar VaktiBursa İftar Vaktiİzmir İftar Vaktiİftar SaatleriSahur Saatleri
Dini BilgileriCuma MesajlarıYasin SuresiAmenerrasulüAyetel KürsiFelak Nas SuresiFetih SuresiNamaz Nasıl Kılınır?Abdest Nasıl Alınır?HadislerRüya Tabirleri
Hava Durumuİstanbul Hava DurumuAnkara Hava Durumuİzmir Hava DurumuBursa Hava DurumuAntalya Hava DurumuKonya Hava Durumu
Spor HaberleriTransfer HaberleriBeşiktaş HaberleriGalatasaray HaberleriFenerbahçe HaberleriTrabzonspor HaberleriCanlı SkorCanlı Maç Sonuçları
Albayrak Medya
KurumsalİletişimRss

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiyeiletisim@yenisafak.com+90 212 467 6515

Albayrak Medya Siteleri
GztZ RaporuKetebeDerin Tarih SkyroadArkitektPost Öykü
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu 'Koruma Marka Belgesi' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya 2026